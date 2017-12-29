Ağrı Bilgi Koleji'nde kariyer günleri etkinliği

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut "Ağrı Bilgi Koleji Kariyer Günleri" etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda öğrencilerle bir araya geldi.

Özel Bilgi Koleji Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Rektör Karabulut etkinlikte yaptığı konuşmada başarının tesadüfi olmadığını belirterek öğrencilerden zamanlarını verimli kullanmaları gerektiğini söyledi.

Bilim ve teknoloji çağında kolektif bir şuur ile başarıya ulaşmanın daha kolay ve mümkün olduğunu ifade eden Prof. Dr. Karabulut İbrahim Çeçen Üniversitesinin geçmiş yıllara oranla daha iyi bir başarı seviyesi yakaladığını ve üniversitenin 12 bin öğrencisinin bulunduğunu söyledi.

Soru cevap şeklinde devam eden sohbetten sonra Bilgi Koleji Müdürü Engiz Eskin tarafından Rektör Karabulut’a plaket verildi.

29 Aralık 2017 , Cuma

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