Ağrı İbrahim Çeçen İlkokulunda Okuma Bayramı Yapıldı

Ağrı İbrahim Çeçen İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, okuma ve yazma öğrenerek yaşadıkları bu mutluluğu bir bayram havası ile kutladılar.

Ağrı İbrahim Çeçen İlkokulu 1.sınıf öğrencilerinden Okuma Bayramı şöleni gerçekleştirildi. Tiyatro gösterileri, şarkılar, skeçler ile renklenen programda minikler hem eğlendi hem de hünerlerini velileri ile paylaştılar. Okul Müdürü İsmail Öncel programda yaptığı konuşmada "Geleceğimizin temellerini attığımız okulumuzda Öğrencilerimizin zihnen, bedenen ve ruhen gelişimlerine katkıda bulunarak karakterli bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu amaç uğruna bizlere destek veren tüm velilerimize teşekkürü bir borç biliriz" dedi. Oldukça renkli görüntülere sahne olan programda çocuklar okuma bayramı pastası keserek okuma belgelerini aldı.

28 Aralık 2017 , Perşembe

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