Küpkıran kayakseverleri bekliyor

Bir süre önce sezonu açan Ağrı'daki Küpkıran Kayak Merkezi'ne ziyaretçi sayısının artırılması hedefleniyor. Kış turizminin yanı sıra kayak sporunun da bölgedeki önemli adreslerinden olan Ağrı, kentte bir süre önce etkili olan Kar yağışının ardından hafta

Bölgede bugün sıfırın altında 6 derece soğuğa rağmen hafta sonunu fırsat bilen kayak tutkunları, kısa süre önce sezon açılışını yapan Küpkıran Kayak Merkezi'nde snowboard, kayak veya kızakla kayarak keyifli vakit geçirdi.

Küpkıran Kayak Merkezi Tesisi işletmecisi Ali Yılmaz, yaptığı açıklamada, soğuk havaya rağmen vatandaşların kayak merkezine gelerek kış mevsiminin ve kayak yapmanın keyfini yaşadığını söyledi.

Küpkıran'daki kayak pistlerinin, ilk kez kayak yapacaklar için çok ideal olduğunu anlatan Yılmaz, "Ağrı erken kar alan bir bölge. Hafta sonu yoğunluğu çok iyi, ciddi bir ilgi var. İlgililer arayıp kar miktarını soruyor. Bugün yaklaşık 400 kişi kayak yapıyor. Beklediğimiz karın yağmasıyla bu sayı umarım bin kişiye ulaşır. Kent merkezi ve ilçelerden çok sayıda kayaksever geliyor. Tüm Ağrılıları bekliyoruz." dedi.

Bu sene karın geç yağmasından dolayı sezonun sıkıntılı açıldığını belirten Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2017-2018 sezonunu hayırlısıyla açtık. Geçen yıl bir Ay önceden kayak yapıyorduk ama bu yıl kar bir ay geç yağdı. Bu sebeple Türkiye'deki bir çok kayak merkezinde sezon sıkıntılı açıldı. Fakat tesislerimizle ilgili endişemiz yok. Buraya hem büyük bir kayak tesisi hem ışıklandırma hem de suni kar makineleri temin edeceğiz. Bu sene sezon biraz sıkıntılı geçtiği için bunu yetiştiremedik. Suni kar makinelerimiz olduğunda Ağrı'da 5 ay kayak yapılacak."

Yılmaz, pistlerde çeşitli yaşlarda öğrenci ve gençlerin kayak eğitimini aldığını aktararak, bu uygulamadaki asıl amaçlarının çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutup kayak sporuna adapte etmek olduğunu bildirdi.

- Ağrılı kayakçılar, olimpiyatlarda yarışacak

Güney Kore'de yapılacak 2018 Kış Olimpiyatları'na Ağrı'dan iki kayakçının katılacağını da ifade eden Yılmaz, "Olimpiyatlarda iki Ağrılı kayakçı yarışacak. O çocuklar bu bölgenin çocukları, burada yetiştiler. Dünyadaki rakiplerimizi yenmemiz için Ağrı'da bizim de onlar gibi tesislerimiz, pistlerimiz olmalı."

Yılmaz, kentteki konaklama, tesis ve hizmeti daha iyi konuma getirmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduklarını, yetkililerin de kendilerine yardımcı olması gerektiğini sözlerine ekledi.

18 Aralık 2017 , Pazartesi

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