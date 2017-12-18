Evi yanan aileye Kızılaydan yardım

Ağrı'nın Patnos ilçesine evi yanan ve eşyaları kullanılamaz hale gelen Demir ailesine Türk Kızılayı tarafından yaşam malzemesi yardımı yapıldı.

Patnos ilçesine bağlık Özdemir köyünde yaşayan 12 kişilik Demir ailesinin oturduğu evde çıkan yangında can kaybı olmazken ev ve eşyaları zarar gördü.

Geçici süreliğine komşularına taşınan Demir ailesine yardım eli gecikmedi. Türk Kızılayı aileye yatak, battaniye, tüplü soba, ocak üstü fırın ve gıda yardımında bulundu.

Kızılay Patnos Şube Başkanı Mehmet nasır Açık, yaptığı açıklamada, çıkan yangın sonucu 12 kişilik ailenin evi ve eşyalarının zarar gördüğünü belirterek, "Durumu öğrendiğimizde aileye yaşamsal malzemeleri göndererek yardımcı olduk. Kızılay Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte eşyaları aileye teslim ettik. Kızılay Genel Merkezimiz ile yaptığımız temaslar sonrasında Aile normal hayatlarına dönünceye kadar gerekli yardımları yapacağız" diye konuştu.

Evi yanan Sait Demir, yapılan yardımdan dolayı yetkililere teşekkür ederek, "Kızılayımızdan Allah razı olsun. Çok kötü bir olay yaşadık. Yardımlardan dolayı Kızılay'a çok teşekkür ediyorum." dedi.

18 Aralık 2017 , Pazartesi

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