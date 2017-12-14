Çamaşır makinesiyle gizlenen sığınak Mehmetçik'in gözünden kaçmadı

Ağrı Dağı'nda, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda, boş bir evin mutfağında yer alan ve girişi çamaşır makinesiyle gizlenmek istenen sığınakta, teröristlere ait gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel harekat (JÖH) ve komando timleri, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının sığınak ve barınaklarının belirlenerek imha edilmesi amacıyla Ağrı Dağı'nın, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kesimindeki bölümünde operasyon başlattı.

Operasyon çerçevesinde, bazı askeri birlikler havadan bölgeye indirilirken, karadan da bazı timlerin, teröristlerin bulunabilecekleri alanlara intikali sağlandı.

Eş zamanlı yapılan harekat kapsamında timler, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Güngören köyündeki boş bir evde arama gerçekleştirdi.

Aramada, evin mutfağında çamaşır makinesiyle girişi saklanmaya çalışılan gizli bir sığınak bulundu.

Sığınaktaki aramada, "KCK asayiş" yazılı 2 yelek, 9 piknik tüpü, 3 piknik tüpü başlığı, 8 kilogram zeytin, 20 konserve, 29 paket helva, 10 piknik tipi reçel, 9 poşet hamburger ekmeği, 24 poşet lavaş ekmek, 12 adet 500 gramlık çay, 10 kilogram küp şeker, 2 kilogram çivi, 4 boş çuval ile birer adet kazma, kürek, balyoz ve keser ele geçirildi.

Söz konusu yiyecek ve yaşam malzemeleri, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla imha edildi.

14 Aralık 2017 , Perşembe

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