Ağrı'da uyuşturucu operasyonu
Ağrı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir kişinin vücuduna sarılı halde 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Ağrı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir kişinin vücuduna sarılı halde 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Eleşkirt İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli ekipler, Ağrı'dan İzmir'e giden yolcu otobüsünü Eleşkirt otogarında durdurdu.
Yolcular üzerinde yapılan üst aramasında, H.S. isimli bayanın beline sarılı halde 1 kilogram metamfetamin ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan H.S. ve S.B.S, emniyette ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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