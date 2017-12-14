Vatandaşları yaşanabilir bir Diyadin ile buluşturduk

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Ağrı'nın Diyadin Belediyesi, hem DBP'li yönetimden kalan 13,5 milyon liralık borcu ödemeye çalışıyor hem de vatandaşlara yaşanabilir Diyadin için birçok hizmeti sunuyor.

Görevlendirme yapılmadan önce yeterince hizmet görmeyen ve gelen bütçenin farklı amaçlar için kullanıldığı Diyadin'de, görevlendirme ile kaynakların doğru kullanılmasıyla gerçekleştirilen projelerle ilçe adeta şantiyeye döndü.

Göreve geldiği ilk günden itibaren hummalı çalışmalar yürüten Diyadin Belediyesi Başkan Vekili ve Diyadin Kaymakamı Olgun Öner, ilçede gerçekleştirilen hizmetleri ve yapılacak projeleri anlattı.

Olgun Öner, bir önceki yönetimin, illegal faaliyetleri veya terör örgütüne destekleri nedeniyle görevden alındığını hatırlatarak, görevlendirme yapıldığı tarihten itibaren Diyadin'de belediyecilik anlayışına ve mantığına yakışan bir şekilde hizmetleri sürdürmeye çalıştıklarını söyledi.

Öner, "Görevlendirme yapılmasının altındaki nedenler bugün itibarıyla ortadan kalkmış durumda." dedi.

- "Vatandaşlarımız sağlıklı içme suyunu kesintisiz almaya başladı"

Görevlendirmenin ardından Diyadin'in şantiye görünümünde olduğunu dile getiren Öner, şöyle konuştu:

"İlçenin en önemli ihtiyacı olan otogar inşaatına başlayarak belediyeciliğin startını verdik, sona gelindi. İnşallah bir aya kadar vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Diyadin, altyapı anlamında sıfır denecek bir konumdayken, bugün kanalizasyon, yağmur suları, içme suyu, altyapısıyla yeniden bir ilçe görünümüne kavuştu. Vatandaşlarımız artık sağlıklı içme suyunu kesintisiz şekilde almaya başladı. Çalışmalarımız devam ediyor. Bir sonraki dönemde de ilçenin tamamını yer altı şebekeleri ile kanalizasyon içme suyu ve yağmur kanalları ile bu hizmetimizi de tamamlamış olacağız. Burası parktan ziyade bir yaşam alanı, spor tesislerinin olacağı, vatandaşlarımızın ailesiyle nefes alabileceği bir mekan. Bundan önceki dönemde böyle mekanlar yoktu."

- 25 kilometre sıcak asfalt

Diyadin'in görevlendirme yapılmadan önce çamur ve toz içerisinde olduğunu aktaran Öner, "Vatandaşların en büyük şikayetleri de özellikle havaların sıcak olduğu yaz boyunca evlerinde oturamadıkları, kışın ise tamamen Toprak ve stabilize dediğimiz bu yollarımız vatandaşın yürümesini, okula giden çocukların okula gitmesini, esnafımızın da işlerine gitmesini zorlaştırıyordu. En büyük hizmetlerimizden biri, ilçede yaklaşık 25 kilometreye yakın sıcak asfaltla ilçenin bütün ana arterlerini asfaltla kavuşturmak oldu." dedi.

Asfaltlama çalışmaları ile vatandaşa rahat nefes aldırdıklarını belirten Öner, Asfalt yol ile vatandaşları yazın tozdan, kışın da pislikten ve çamur deryasından kurtardıklarını söyledi.

Belediyeciliğin sadece fiziki şartları iyileştirmekten ibaret olmadığını anlatan Öner, sosyal imkanlarla vatandaşları buluşturmanın önemine dikkati çekti. Öner, şöyle devam etti:

"Görevlendirme yapıldığı tarihten itibaren gençlerimize, kadınlarımıza ve çocuklarımıza dönük hizmetlerimizi ve yatırımlarımızı da hayata geçirdik. Daha önceki yönetim döneminde terör örgütüne maalesef eleman kazandırılan bir bina görünümünde içeriği itibarıyla hizmet veren bir binayı 'Gençlik, Kültür ve Sanat Merkezi' haline getirdik. Burayı görsel olarak çok güzel bir bina, gençlerimize, kadınlarımıza ve her yaştaki Diyadin vatandaşımıza hizmet verecek merkez haline getirdik. İçerisinde cep sinemasından kafeteryasına, kütüphanesinden bilgisayar odasına, müzik ve resim atölyesinden eğitim atölyelerine kadar bütün donatıların bulunduğu bir bina haline getirdik. Şunu yapmak istedik, gerçekten vatandaş odaklı hizmetle, hizmeti vatandaşın ayağına götürme anlayışıyla hareket ettiğinizde bu tarz güzel eserler ortaya çıkartabiliyorsunuz ama siz vatandaşa gidecek olan kamu kaynağını illegal yapılara ve terör örgütlerine götürme anlayışı içerisinde olursanız bu ilçeye ve diğer yerlerde hiçbir hizmeti götürmemiş olursunuz."

- "İleriye dönük projelerimiz var"

İçerisinde oldukları süreci en verimli şekilde kullanmak istediklerini belirten Öner, "İleriye dönük projelerimiz var. Bir sonraki dönem yarım kalan altyapı işlerimizi projelendirdik, devamı da gelecek. Özellikle imara yeni açılan bölgelerimizde kanalizasyon, içme suyu ve altyapı çalışmalarımızı tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

Jeotermal kaynakları da değerlendirmeyi planladıklarını vurgulayan Öner, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Diyadin, jeotermal kaynaklarıyla bilinen bir bölge. Belediyenin mülkünde olan bazı kaplıcalarımız var. Bunlar da bir önceki dönemde atıl vaziyette bulunan ya da çok köhne şekilde vatandaşımıza hizmet veren tesisler. Biz buraya sadece Diyadin'e değil, ülkemizin dört bir tarafından gelecek olan vatandaşlarımıza en güzel hizmeti verecek olan yaklaşık 3,5-4 milyon liraya mal olacak bir kaplıca tesisi kazandırmak istiyoruz. Bu yıl yapılan 25 kilometre asfaltımızın yanı sıra ilçenin tamamına tekabül edecek şekilde parke taşı döşeyerek ilçenin her tarafında vatandaşlarımızın ayaklarına çamur değmeden yürümelerini sağlayacağız. Vatandaşları yaşanabilir ve yaşamaktan mutlu oldukları bir Diyadin ile buluşturduk. Aynı zamanda kamu kaynağının her kuruşunun hesabının verilebildiği, vatandaşa hizmet olarak döndüğü bir Diyadin ile buluşturduk."

Öner, vatandaşa en iyi şekilde hizmet etme gayretinde olduklarını ifade ederek, "Hizmet edilebilirliğin nasıl olacağını, hizmet etmenin ne kadar ulvi bir görev olduğunu vatandaşlarımıza anlatma gayretindeyiz. Vatandaşı illegal bir araç olarak kullanma düşüncesinde olan insanlara da bir mesaj vermek için bu çabayı gösteriyoruz." şeklinde konuştu.

- "Belediyenin 13,5 milyon lira borcu vardı"

Bir önceki dönemde "hizmet" kelimesinin kullanılan bir kavram olmadığını dile getiren Öner, şöyle devam etti:

"Vatandaş nezdinde hizmetin ne olduğu görsel olarak görülmeyen bir durumdu. Hizmet yapılmıyorken Diyadin Belediyesinin, biz görevi devraldığımızda 13,5 milyon liraya yakın bir borcu vardı. Bu borç piyasa borcu, esnafa olan borçlar, alınan malların ödenmediği borçlar ve hizmet adı altında yapıldı denilen işlerin borçlarıydı."

Öner, hizmet yaparken borçları da ödemeye çalıştıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Biz gelen aynı bütçeyle hizmetlerimizi yapıyoruz, aynı zamanda da 13,5 milyon lira olan borcumuzu da 9,5 milyona indirdik, bu büyük başarı. Hem hizmet yapacaksınız hem daha öncekilerin yanlış yöntemlerle yaptıkları işlerin borçlarını ödeyeceksiniz. Yapılan harcamaların hepsi tek tek kontrol ediliyor. Fiili olarak yapılmayan hiçbir işin parası da ödenmiyor. Bir önceki yönetime gelen bütçe ve ödenekler aynı şekilde yine geliyor. Aynı bütçe ve kaynakla bakın böyle hizmetler yapılabiliyormuş. Vatandaşımızın da bunu görmesini sağlamak istiyoruz."

Eski DBP'li Diyadin Belediye Başkanı Hazal Aras, belediyeye görevlendirme yapılmadan önce "terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yapmak" suçundan tutuklanmış, yerine Belediye Meclisince Belediye Encümeni Mustafa Alparslan getirilmişti.

İçişleri Bakanlığınca da 11 Eylül 2016 tarihinde Diyadin Kaymakamı Mekan Çeviren, Diyadin Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti.

14 Aralık 2017 , Perşembe

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