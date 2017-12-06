AK Parti Ağrı Milletvekili Gökçe kongreyi değerlendirdi

AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, AK Parti Ağrı 6. Olağan İl Kongresi'nde Ağrı'nın uzun süredir gündemini işgal eden sorunların çözüldüğünü söyledi.

Yapılan kongrede kentin önemli kazanımlar elde ettiğini söyleyen Gökçe, 2017 yılında çok önemli işlere imza attıklarını, "Doğalgaz sorunu çözüldü, Şeker Fabrikası yeniden çalıştırıldı, çimento fabrikası bitmek üzere, ilçelerimizin bağlantı yolları ve köy yollarımızla Türkiye'nin örnek ili olduk." dedi.

Gazetecilere yaptığı açıklamada "Ağrı'nın uzun süredir gündemini işgal eden sorunların çözüldü" diyen Gökçe Ağrı'nın önemli eksiği olan hastane konusunu Cumhurbaşkanına arz ettiğini dile getiren Gökçe, şöyle devam etti:

"Mart ayında hastanemiz açılacak. Yeni hastanemiz modern teknoloji ile donatılacak. Her şeyden önemlisi aynı hastane bir eğitim hastanesi olarak kullanılacak. Üniversitemizde açılacak olan tıp fakültesinden akademisyen doktorlar ilimize hizmet edeceği için orta vadede Ağrı'nın Sağlık sorunları önemli ölçüde çözülmüş olacak. Tıp fakültesi inşaatının yapımını üstlenen hemşerimiz ve işadamımız İbrahim Çeçen beyefendiye ve üniversitemizin kıymetli rektörüne de teşekkür ediyorum."

Ağrı -İzmir seferine de değinen Gökçe, "Sabiha Gökçen havalimanı konusunda gösterdiğim çabanın bir benzerini İzmir-Ağrı aktarmasız uçuşunda gösterdik. İzmir, Aydın, Manisa gibi illerimizde yaşayan birçok Ağrılı hemşerimiz var. Bu hemşerilerimizin aktarmasız uçması, en az Sabiha Gökçen havalimanı kadar önemli bir çalışma. Başta STK'ların ve hemşerilerimizin önemli bir talebi vardı bu konuda. Çok şükür ki 24 Ocak tarihinde aktarmasız haftada 3 Gün İzmir uçuşları başlıyor." dedi.

Kongreye tüm katılan Ağrılılara ayrıca teşekkür eden Gökçe, "Öncelikle bizleri onurlandırarak Ağrı kongresine katılan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Genel Başkan Yardımcılarımız ve Bakanlarımıza Ağrı halkı adına teşekkür ediyorum. Kongre sonrasında başkan olarak seçilen İl Başkanımız Abbas Aydın'a ve yönetimine başarılar diliyorum. Bizleri kongrede yalnız bırakmayan teşkilatlarımıza ve tüm hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.

6 Aralık 2017 , Çarşamba

Bu haber toplam 31 defa okundu.

YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.