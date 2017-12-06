Ağrı'da kar yağışı

Ağrı'nın Eleşkirt ve Hamur ilçelerinde etkili olan Kar yağışı yaşamı etkiledi. Eleşkirt'te yağan kar nedeniyle okula giden öğrenciler ile iş yerlerine giden Ağrılılan zor anlar yaşadı.

Karla kaplanan araçlarını temizleyip yola çıkan sürücüler, yolda ilerlemekte güçlük çekti. Eleşkirt Belediyesi ekipleri karla mücadele ekipleri yollarda çalışma yaptı.

Kar yağışı yaşamı güçleştirmesine karşın Eleşkirtlilerce mutlulukla karşılandı. İlçe halkından Ferdi Kılıç, "Burası kış memleketi kar yağışı berekettir. Biz yağmasını istiyoruz. Yağınca mutlu oluyoruz." dedi.

Hamur ilçesinde de kar yağışı etkili oldu.

Hamur Belediye Başkanı Cezmi Ergül başkanlığındaki ekipler, sabahın erken saatlerinden itibaren ana yollarda ve Mahalle aralarında kar temizleme çalışmaları başlattı. Vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde kar temizliği yaptı.

Tutak-Hamur karayolunda da kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

İlçe esnafından Sefa Yürük, kar yağışının bu yıl geciktiğini belirterek, "Kar yağışı arazilerimiz için iyidir. Bu sene yaz kurak geçti toprağın yağışa ihtiyacı var. Yaza kadar her taraf beyaz olur." dedi.

6 Aralık 2017 , Çarşamba

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