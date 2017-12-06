MUKAYESELİ İSLAM VE BATI MEDENİYETİ (FAZİLET VE MENFAAT)

İslam medeniyetinin 5 müspet batı medeniyetinin 5 menfi esas üzerine bina edildiğini beyan etmiştim. Bu yazımda İslam medeniyetinde fazilet, batı medeniyetinde ise menfaat esaslarının hâkim olduğunu bir nebze izah edeceğim.



Evet, İslam medeniyetinin özü ve esası olan faziletli olmak rıza-i ilahi ile elde edilen bir vasıftır. İslam medeniyeti ise Allah’a iman akidesinin esası olan Tevhid inancı üzerine müessestir. İnsanın yaptığı bütün işlerde rıza-i ilahiyi gaye yapması insanı faziletli bir mümin haline getirir. Dolayısıyla bütün amellerinde ve fiillerinde fazilet ve rıza-i ilahiyi esas tutanlar hayat- içtimaiyyede kendilerine terettüp eden işlerde müminlerle tesanüt ederler. Yani faziletli bir toplumda insanlar birbirleriyle dayanışma içindedirler, gaye ve maksat bir olduğundan müzaheme ve sıkıntıya medar bir hal vücuda gelmez. Bir olan Allah’ın rızasını kazanmak hali ve gayreti müminlerin kalplerini aynı noktada birleştirir, aynı mana için kalpleri çarpar. Ondan dolayı her faziletli fert her bir müminin rıza-i ilahiyi kazanma maksadına yardımcı olduğundan birbirleri ile tesanüt ederler. Bediüzzaman Hz.leri vahdet-i itikat vahdet-i içtimaiyyeyi iktiza eder der. Yani aynı şeye inanmak toplumsal hayatta birliği ve vahdeti netice verir.



Güneş doğduğunda nasıl ki bir kişiyi de aydınlatır bin kişiyi de aydınlatır. Rıza-i ilahi gayesi ise güneş gibi ona yönelenlerin bir kişi ya da bin kişi olması istifade etme hususunda birbirine mani olmadığından o gayeyi yakalama hususunda birbirlerine yardımcı olurlar ve tesanüt ederler.



Fazilet ve rıza-i ilahinin toplumsal hayatta tezahürü tesanüttür. Batı medeniyetinde ise hâkim olan menfaattir. Felsefesi ve düstur-u hayatı menfaat olan bir medeniyette insanlar hodgam olur ve sadece kendilerini düşünürler. Menfaatini hayatın merkezine alanlar o menfaat maddi olduğundan herkese yetmez dolayısıyla insanlar menfaat üzerine boğuşurlar. Batı medeniyetinde menfaatin toplumsal hayattaki tezahürü menfaatleri her arzuya kâfi gelmediğinden üstünde boğuşmaktır. Hal-i âlem buna şahittir.



Menfaat esasi ile ilgili Kore savaşında yaşanmış batılı kaynaklarca da tespit edilmiş bir olayı aktarmadan geçemeyecem. Kore savaşında esir olan farklı milletlerden askerler aynı koğuşta bulunduruluyorlarmış, bizim askerlerden de varmış, esirlere günlük bir kereye mahsus çok küçük ekmekler dağıtılıyormuş, ekmeği attıklarında Müslüman olmayan esirler ekmek için birbirleriyle kavga ediyor, bölüşmemek için çalışıyorlarmış fakat bizim askerlerimiz ekmeği aldıklarında bir köşeye çekilip birbirleriyle bölüşüyorlarmış. İşte bizim medeniyetimizde fazilet, batı medeniyetinde menfaat hâkim olduğunu gösteren şayan-ı ibret bir hadise…



İslam medeniyetinde isar (diğergamlık), batı medeniyetinde hodgamlık hâkimdir. Yermuk savaşında meydana gelen bir olay isar’ın (diğergamlığın) en güzel bir örneğidir. Hz. Huzeyfe şöyle anlatıyor: Yermuk harbinde yaralılar arasında kalan amcamın oğlunu aramak üzere savaş alanında geziyordum. Yanımda biraz su vardı. Hava da çok sıcaktı. Amcamın oğlunu buldum. Su vereyim mi dedim. Başıyla isterim, dedi. Tam su içireceğim sırada öteden birisi ah su diye inledi. Amcazadem suyu içmeden suyu ona içirmem için bana işaret etti. Gittim, baktım ki Asımın oğlu Hişam tam ona su vereceğim sırada başka birisi su! Diye inledi. Hişam da suyu içmedi ve beni ona gönderdi. Arayıp buldum, fakat tam ulaştım şehid oldu. Hemen Hişam’ın yanına koştum, o da şehid olmuştu. Bari suyu amcamın oğluna içireyim diye onun yanına gittim, fakat o da şehid olmuştu. Nihayet su elimde kaldı.



İslam’ın ilk zamanlarında meydana gelen bu hadiseyi Allah Kuran-ı Kerimde övüyor. Onlar kardeşlerinin nefsini kendi nefislerine tercih ettiler, diyor. İşte İslam medeniyetinin meyveleri bunlar. Fazilet ve rıza-i ilahi esası üzerine kurulu, batı medeniyetinde ise tarih boyunca menfaat üzerinde boğuşmak vardır. Allah, rızası dairesinde faziletli insanlar olmayı nasip etsin.

6 Aralık 2017 , Çarşamba

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