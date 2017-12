Antaky Döner Ağrı Şubesini Açtı

Antaky Döner Ağrı şubesi hizmete girdi. Hatay'ın damak çatlatan lezzeti Ağrı'da!

Damak çatlatan lezzetin yeni durağı Ağrı. Tüm Türkiye'de boy gösterecek olan yeni lezzetin Ağrı şubesinin açılışında Doğubayazıt Kaymakamı sayın Ulaş Akhan, İş-Kur Ağrı şubesi müdürü Gıyas Güven, ASP İl Müdür M. Şafi Erim, Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürü Kenan Engin ve Et ve Süt Kurumu İl Müdür yardımcısı Hasan Keskin, KYK Müdür yardımcısı İskender Tekin ve Milli Eğitim Şube Müdürü İshak Hasanoğlu beylerin katılımıyla Antaky Döner ve Cafe'nin yeni şubesinin açılışı gerçekleştirildi.



40 çeşit baharatla özel olarak geliştirilen sosu ve kendine has lavaş ekmeğiyle servis edilen firmanın Ağrı şubesinin açılışında ayrıca ATSO Başkanı Saim Alpaslan, Memur-Sen başkanı Süleyman Gümüşer, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yılmaz Sağın, TOÇ-Birsen Ağrı İl Başkanı Tuncay Taşdemir, Beşir Derneği Başkanı Umut Oğur, Finansbank Ağrı Şube Müdürü, Halkbank Ağrı Şube Müdürü, Kuveyt Türk Katılım Bankası Ağrı Şube Müdürü, Pizza Pizza ve Simit Sarayı işletme sahibi Veysi Yılmaz, UGEPDER Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Özmen hazır bulundular.



On binlerce yıllık geçmişe ve 13 medeniyete ev sahipliği yapmış M.S. 1. yüzyılda Roma ve İskenderiye’den sonra dünyanın üçüncü büyük kenti olan Antakya, oluşan bu zengin kültürel mirası yemek kültürüne de taşıyarak bugün ‘DÜNYA GASTRONOMİ BAŞKENTİ’ olmaya aday, UNESCO tarafından da ‘BARIŞ KENTİ’ seçilen özel bir şehrimiz. ‘LEZZET KENTİ’ olarak anılan Antakya’nın zengin kültürel altyapısı ve farklı dinlerin kardeşliğinin varlığı bir yaşam biçimine dönüşmüştür. Bütün bu kültür ve inanç unsurlarının farklılıkları Antakya’nın yemeklerinde yeni ve özgün bir lezzete kapı aralamıştır.

Gerek zengin kültürler mirası gerekse bulunduğu coğrafyadaki fauna ve flora zenginliği Antakya Yemek Kültürünün yöreye özgü bir karakter oluşturmasında etkili olmuştur. Tüm bu özellikleriyle Antakya, Anadolu, Akdeniz ve Orta Doğu lezzetlerinin benzersiz bir sentezini sunarak adeta BEREKETLİ BİR SOFRAYI andırıyor.



Neden Antaky Döner?

Dönerimizin ana hammaddesi Tavuk Etimiz; doğal ortamlarda sağlıklı bir şekilde beslenen, helal kesim şartlarında kesimi gerçekleştirilip özel soslarla da terbiye edilen % 60 BUT ve %40 GÖĞÜS etlerinden oluşmaktadır. Özel soslarla terbiye edilmiş ve pişirilmiş tavuk etimiz, 40 çeşit baharattan oluşan eşsiz soslarımızla lavaş ekmeğin ev sahipliğinde bir araya gelir. Tüm farklı tatları kendinde bir ana kucağı gibi buluşturan ve eşsiz bir lezzete dönüştüren Lavaş’ımız, sevgiyle tavuk döneri ve soslarımızı sarmakta, sıcaklığıyla özgün sunumumuza adeta ev sahipliği yapmaktadır. 40 Çeşit Baharatla Özel olarak geliştirdiğimiz Leziz Soslarımız, adeta medeniyetler diyarı olan Antakya’mızın birlik ve kardeşlik diyarı olmasını sembolize etmekte ve farklılıkların bir araya geldiğinde ne kadar güçlü bir zenginlik oluşturduğunu bize hatırlatmaktadır. Her biri kendi başına çok özel bir tada sahip 40 çeşit baharatımız bir araya geldiğinde ise özgün ve eşsiz bir lezzete dönüşmeyi başarmıştır. Ve bu eşsiz “Baharat Kardeşliği”, Antaky Döner'in efsane tadına da öncülük etmektedir. Ve tabi ki yıllarını Hatay dönerinin daha iyi temsil edilmesine adamış ustalarımızın dönerimize eklemiş oldukları Sevgi.



Firmamızın Ağrı şubesinin açılışına katılımlarından dolayı bütün misafirlerimize teşekkür eder, bu işletmenin ilimizin ekonomisine olumlu katkıda bulunacağına inanıyoruz.

4 Aralık 2017 , Pazartesi

