ANLATIN BANA
ANLATIN BANA
Züleyhayı anlatın bana
Yusufa olan aşkını
Çektiği dertlerin acısını
Bu gün züleyhayı anlatın bana
Ülkemi anlatın bana
Her karışını, her toprağını
Gökyüzünden yansıyan ışığını
Bu günde ülkemi anlatın bana
Hüznü anlatın bana
Yıktığı yuvaları
Tattırdığı sancılı hayatı
Bu gün hüznü anlatın bana
Rüzgarı anlatın bana
Saçları okşayışını
Denizlerdeki sessiz dansını
Bir kerede rüzgarı anlatın bana
Eceli anlatın bana
Getirdiği korkuyu
Susturduğu ruhu
Bu günde eceli anlatın bana
Ümidi anlatın bana
Kalbin içindeki hayatını
İnsanların ruhundaki yaşamını
Bu gün ümidi anlatın bana
Laleleri anlatın bana
Sabahları uyandığı vakti
Gökyüzüyle gülüştüğü saati
Bu günde laleleri anlatın bana
Üşümeyi anlatın bana
Teni nasıl sardığını
Gözleri yıprattığı zamanı
Bu gün üşümeyi anlatın bana
Toprağı anlatın bana
Yeşerttiği tohumları
Yağmurla olan hayatını
Bu gün de toprağı anlatın bana
Aşkı anlatın bana
Kimlerle konuştuğunu
Nasıl susturduğunu
Bu gün aşkı anlatın bana
Şelaleleri anlatın bana
Nasıl gürlediklerini
Nerelerden geçtiklerini
Onu hatırlatan ne varsa
Bu gün onları anlatın bana
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4 Aralık 2017 , Pazartesi Bu haber toplam 5 defa okundu. YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.
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