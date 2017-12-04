 

4 Aralık 2017

ANLATIN BANA

ANLATIN BANA

Züleyhayı anlatın bana                                                                                     
Yusufa olan aşkını
Çektiği dertlerin acısını
Bu gün züleyhayı anlatın bana

 

Ülkemi anlatın bana
Her karışını, her toprağını
Gökyüzünden yansıyan ışığını
Bu günde ülkemi anlatın bana

 

Hüznü anlatın bana
Yıktığı yuvaları
Tattırdığı sancılı hayatı
Bu gün hüznü anlatın bana

 

Rüzgarı anlatın bana
Saçları okşayışını
Denizlerdeki sessiz dansını
Bir kerede rüzgarı anlatın bana

 

Eceli anlatın bana
Getirdiği korkuyu
Susturduğu ruhu
Bu günde eceli anlatın bana

 

Ümidi anlatın bana
Kalbin içindeki hayatını
İnsanların ruhundaki yaşamını
Bu gün ümidi anlatın bana
 

 

Laleleri anlatın bana
Sabahları uyandığı vakti
Gökyüzüyle gülüştüğü saati
Bu günde laleleri anlatın bana

 

Üşümeyi anlatın bana
Teni nasıl sardığını
Gözleri yıprattığı zamanı
Bu gün üşümeyi anlatın bana

 

Toprağı anlatın bana
Yeşerttiği tohumları
Yağmurla olan hayatını
Bu gün de toprağı anlatın bana

 

Aşkı anlatın bana
Kimlerle konuştuğunu
Nasıl susturduğunu
Bu gün aşkı anlatın bana

 

Şelaleleri anlatın bana
Nasıl gürlediklerini
Nerelerden geçtiklerini
Onu hatırlatan ne varsa
Bu gün onları anlatın bana
 

4 Aralık 2017 , Pazartesi Bu haber toplam 5 defa okundu.
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