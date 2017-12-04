ANLATIN BANA

Züleyhayı anlatın bana

Yusufa olan aşkını

Çektiği dertlerin acısını

Bu gün züleyhayı anlatın bana

Ülkemi anlatın bana

Her karışını, her toprağını

Gökyüzünden yansıyan ışığını

Bu günde ülkemi anlatın bana

Hüznü anlatın bana

Yıktığı yuvaları

Tattırdığı sancılı hayatı

Bu gün hüznü anlatın bana

Rüzgarı anlatın bana

Saçları okşayışını

Denizlerdeki sessiz dansını

Bir kerede rüzgarı anlatın bana

Eceli anlatın bana

Getirdiği korkuyu

Susturduğu ruhu

Bu günde eceli anlatın bana

Ümidi anlatın bana

Kalbin içindeki hayatını

İnsanların ruhundaki yaşamını

Bu gün ümidi anlatın bana



Laleleri anlatın bana

Sabahları uyandığı vakti

Gökyüzüyle gülüştüğü saati

Bu günde laleleri anlatın bana

Üşümeyi anlatın bana

Teni nasıl sardığını

Gözleri yıprattığı zamanı

Bu gün üşümeyi anlatın bana

Toprağı anlatın bana

Yeşerttiği tohumları

Yağmurla olan hayatını

Bu gün de toprağı anlatın bana

Aşkı anlatın bana

Kimlerle konuştuğunu

Nasıl susturduğunu

Bu gün aşkı anlatın bana

Şelaleleri anlatın bana

Nasıl gürlediklerini

Nerelerden geçtiklerini

Onu hatırlatan ne varsa

Bu gün onları anlatın bana



4 Aralık 2017 , Pazartesi

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