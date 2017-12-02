Minik Şerzan, sağlığına kavuşmak için organ nakli bekliyor

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, karaciğer yetmezliği nedeniyle vücudu sararan ve karnı şişen bebeğin sağlığına kavuşması için organ nakli gerekiyor.

İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Aşağı Düzmeydan köyünde oturan Mizgin (21) ve Emrah Aslan (29) çiftinin 18 aylık ikinci çocukları Şerzan Aslan'ın vücudunda doğumundan 2 hafta sonra sararmalar olunca bebek, Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Minik Şerzan, muayenesi sonrası Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edildi. Buradaki tetkikler sonucunda "karaciğer yetmezliği" teşhisi konulan Şerzan, bir süre tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

Hastalığı nedeniyle göz akı dahil vücudunun büyük bölümü sararan ve karnı şişen Şerzan'ın sağlığına kavuşması için organ nakli gerekiyor. Aile, uygun donör bulunması için yardım istiyor.

Baba Emrah Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Nakil merkezinde benim ve annesinin kan testini yaptılar ama uyuşmadı. Çocuğum 0 Rh Pozitif kan grubunda. Bize 'Ailenizde kan uyuşan kimse varsa getirin bakalım' dediler. Uyuşma olsaydı karaciğerin dörtte birini çocuğa vereceklerdi. Akrabalardan araştırdık, kimsede yoktu." dedi.

- "Allah rızası için yardım bekliyoruz"

Nakil için sıraya alındıklarını anlatan Baba Aslan, bebeklerinin durumunun şu anda kötü olduğunu ifade ederek, "Evde çaresiz şekilde bekliyoruz. Allah rızası için uygun karaciğer bulunmasını istiyorum. Çocuğumun ölüme doğru gittiğini hissediyorum. Daha önce bir şeyler yiyebiliyordu, bugün hiçbir şey yemedi. Sürekli ağlıyor, kaşıntıları çok fazla. Allah rızası için yardım bekliyoruz." diye konuştu.

Anne Mizgin Aslan da şunları söyledi:

"Korkuyla yaşıyorum. Bir buçuk yıldır çok acılar çektim, sürekli Erzurum'a gidip geliyoruz. Ben bu acılarla ölmesini istemiyorum. Oğlumun sesini duymalarını istiyorum. Sürekli ağlıyor, acı çekiyor. Türkiye'nin buna kayıtsız kalmayacağına inanıyorum. Allah rızası için nakil istiyoruz. Beyin ölümü gerçekleşen hastaların ailelerinden organ bağışında bulunmasını rica ediyorum, oğluma bir can versinler. Oğlum her Gün gözümün önünde ölüyor, buna dayanamıyorum."

Mizgin Arslan, oğlunun mama yiyemediğini, yerse iç kanama riski bulunduğunu ifade ederek, "Bütün annelere söylüyorum, evladınız açken siz tok durabiliyor musunuz? Ben duramıyorum. O açken ben de açım. O acı çekerken ben de acı çekiyorum. Lütfen yardım edin." dedi.

2 Aralık 2017 , Cumartesi

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