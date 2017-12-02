Ağrı'da köy yollarına 800 kilometre asfalt döküldü

Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, "Köy yollarımız da 800 kilometre sıcak asfalt yapıldı. Türkiye'de çok iyi durumdayız. Nüfusumuzun yüzde 65'i sıcak asfalt kullanıyor. Köy yolların da sıcak asfaltta bir numarayız, rakibimiz bile yok." dedi.

Milletvekili Gökçe, yaptığı açıklamada, ilin temel sorunlarını çözmek için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını söyledi.

Üniversitede yeni fakültelerin açılması içinde mücadele verdiklerini ifade eden Gökçe, "İlimiz iyi hizmetler görüyor. Eksiklerimiz olabilir, mutlaka vardır. Daha çok hizmet yapmamız gerekiyor. Bu mücadeleyi bütün halkımız için gösteriyoruz." dedi.

Kentte bölünmüş yolların, sıcak asfalta kavuşması noktasında 250 milyon liralık ihale yapıldığını aktaran Gökçe, "Yollarımızın platformu genişleniyor. Milletimiz kaliteli seyahat imkanına kavuştu. 30 yıllık bir en kaz olarak duran Kağızman yolumuz 151 milyona ihalesi yapıldı. O yolda yapılıyor. Yollarımızın standartları sürekli iyileşiyor." diye konuştu.

- 800 kilometre sıcak asfalt

Köy yollarının asfaltlanması konusunda çok iyi konumda olduklarını vurgulayan Gökçe, şunları kaydetti:

"Köy yollarımız da 800 kilometre sıcak asfalt yapıldı. Türkiye'de çok iyi durumdayız. Rahatlıkla söyleyebilirim. Nüfusumuzun yüzde 65'i sıcak asfalt kullanıyor. Köy yolların da sıcak asfaltta bir numarayız. Rakibimiz bile yok. Bir taraftan alt yapı, bölünmüş yollar, köy yolları, şehir içi yollar böyle asfaltlanırken, diğer taraftan ilimizin önemli hizmetleri tamamlanıyor. Şehir içinde doğal gaz'dan kaynaklanan bazı problemler vardır. Ama bu öyle kalmayacaktır. Doğal Gaz çekiliyor yollar ister istemez bozuluyor. Halkımızın bu konuda biraz sabrını istiyoruz.

- Şeker fabrikası

Ağrı Şeker Fabrikasının önemine de değinen Gökçe, "Fabrikada yaklaşık 10 bin insanının istihdamını doğrudan etkiliyor. Bu fabrikadan bir çok kişi Ekmek yiyor. Bu yıl faaliyete geçti, zoraki çalıştırdık. Ağrılı çiftçilerimiz şeker pancarı üretsinler. Bu fabrikanın sürdürülebilir hale gelmesi için pancar üretimini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Başka illerden pancarı ilimize getirdik. Halkımız pancar üretimine ağırlık verirse, başka illere muhtaç kalmadan fabrikamızı çalıştırırız. " dedi.

- Çimento fabrikası

Ağrı'da güzel hizmetler yapıldığını aktaran Gökçe, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda çimento fabrikamız bu yıl bitiyor. Yüzde 85'i tamamlandı. Seneye burada 500 insan istihdam edilecek. Ayrıca katma değeri tüm bölgeye olacak. Kentsel dönüşümümüz başladı. Sabiha Gökçen seferlerini başlattık, İzmir seferi için de uğraşıyoruz. İzmir seferini de inşallah hayırlı bir neticeye vardırmaya çalışacağız. Böylece ilimizin temel sorunlarını çözmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Üniversitemizde yeni fakültelerin açılması içinde mücadelemiz vardır. İlimiz iyi hizmetler görüyor. Eksiklerimiz olabilir, mutlaka vardır. Daha çok hizmet yapmamız gerekiyor. Bu mücadeleyi bütün halkımız için gösteriyoruz. "

2 Aralık 2017 , Cumartesi

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