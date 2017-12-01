MİLLİYETÇİLİK ÜZERİNE

Kelime manası ulusçuluk anlamına gelen milliyetçilik, aynı ırk, dil, kültür yapısına ait olan toplumları ortak bir çıkar etrafında toplamak ve hedeflerini buna göre belirlemek olarak tanımlanabilir.



Milliyetçilik modern manada Fransız İhtilali ile tetiklenmiştir.Fransız ihtilalinin temel iki unsuru vardı birincisi laik devlet,ikincisi ulus devlet anlayışı, buna göre her millet kendi ulus devletini kurmalı kendi ulusunun çıkarını gözetmeli ve bu doğrultuda çalışmalıydı, nitekim de öyle oldu. Osmanlı imparatorluğunun parçalanması ile beraber, Osmanlı bakiyesinde olan diğer milletler kendi ulus devletlerini kurdular. 19. yüzyılda kısmen Avrupa’da yayılmış 20.yüzyılda ise neredeyse tüm dünyayı etkilemiştir. Öyle ki 1920’li yıllarda İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar Almanya, İtalya, Japonya devletleri milliyetçiliği devlet ideolojisi haline getirmiş, diğer devletlerde ise halk arasında çok büyük değer kazanmıştı.



Başlangıçta milletlerin yararına olarak görülen milliyetçilik ikinci evresinde ise özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra yeni bir ivme kazanarak ırkçılık olarak tezahür etmeğe başlamaktaydı. Amerika ve Almanya’daki ileri düzeyde ırkçılık sonucu yaşanan soykırımlar,katliamlar ve insan hakları ihlalleri,artık milliyetçiliğin başka bir boyuta geçtiğini göstermekteydi.



Bu manada Avrupa’nın ortasında 11 Temmuz 1995’te Sırpların Bosna halkına karşı kalkıştığı Srebrenica katliamı bu evrenin çok acı bir örneğini teşkil etmektedir.



Bu katliamdan sonra Bosna Devlet başkanı Aliya İzzetbegoviç şöyle demiştir;



’’ Bilgisiz kimselerin zihinlerinde kargaşa yaratmak için başvurulacak ilk ve en etkili yol, milli olanla milliyetçi olan arasındaki farkı gözden kaçırmaktır. Aslında bu fark bazen sevgi ve nefret arasındaki fark kadar büyük olabilir.

Milli duyguları olan bir insan, kendi halkını sever, onların kusurlarını da erdemlerini de kendi üstünde taşır, o halka aittir. Bir milliyetçi ise kendi halkını sevmekten çok başkalarından nefret eder, daha da önemlisi, uygulamada, başkalarının mülkü olan şeyi ister. Başkalarına ait farklılıkları boğar, hoşgörüsüzdür, fiziksel baskı uygular. Kendisine ait olanı savunmaz, olmayanı da ister. Aşırı milliyetçiliğin özünde Tanrı’ya inanç yoktur. Dünyanın bütün büyük dinleri şu basit hakikati öğretmeye çalışır Sana yapılmasını istemediğin şeyi sen de başkasına yapma. Ya da öyle hareket et ki, davranışların herkes için geçerli olsun; ne sana göre değişsin ne de başkalarına göre…’’

İleri düzeyde milliyetçiliğin yani ırkçılığın başka bir tezahürüde 1895 yılında Theodor Herzl tarafından ortaya atılan Siyonizm Fikridir. Siyonist Milliyetçilik her ne kadar bilim kitaplarında yer almasa bile bu gün belki dünya üzerinde uygulanan en tehlikeli projelerden biri haline gelmiştir. Siyonizmin kurucusu olan Theodor Herzl oluşturduğu Üstün ırk fikriyle Yahudi ırkının dünyadaki tüm diğer ırklardan üstün olduğunu ve bu üstünlüğün tanrı tarafından kendilerine bahşedildiğini öne sürmekte ve geçtiğimiz yüzyılda bu fikri tüm ırkdaşları tarafından rağbet görmüş ve bunu hem dini hem de milliyetçi bir inanç haline getirmişlerdir.



Theodor Herzl’in ‘’ Yahudi Kitabı’’ adlı kitabında Arzı Mevud denilen Fırat ve Nil arasında kalan toprakların kendilerine tanrı tarafında verildiği ve bu topraklarda yaşayan diğer insanların işgalci olduklarını ve bu işgalcilerin oradan, ya kendi istekleri ile yada zorla çıkarılması gerektiğini ,topraklarından çıkmak istemeyen her kim olursa olsun öldürülmelerini ve yapılan tüm haksız,hukuksuz olayların öldürülen insanların çocukların, kanlarının mübah olduğu fikrinini kendi ırkdaşlarına benimsetmiştir. Geçtiğimiz yüz yıl boyunca Siyonistler Filistinde onlarca katliama imza atmış ve hala tüm Dünyanın gözlerinin önünde zulümlerini sürdüktedirler.

Merkezinde insan olmayan her görüş,her ideoloji,her fikir mutlak manada zulme dönüşür.



Dünya çapında geçtiğimiz yüzyılda Irkçılık mücadelesi veren

Rosa Parks, Malcolm X ve Rachell Corrie’yi bu vesileyle saygıyla yad ediyorum.

1 Aralık 2017 , Cuma

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