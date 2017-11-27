'Kadına şiddet ihanettir, bu ihanetin içine girmiş herkes cezasını çekmelidir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadınların önündeki engellerini kaldırmak için tarihi reformlar gerçekleştirdik. Kadın yoksa toplumun yarısı yoktur." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen programda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şu şekilde:

- Yaratılmışların en şereflisi olan insana özellikle kadınlarımıza şiddet asla kabul edilemez. Bu mesele tüm dünyanın sorunudur. Araştırmalar bu meselenin eğitim, maddi gelirle ilişkili olmadığına işaret ediyor.

- Bu ihanet içerisine giren herkes cezasını çekmeli, bu sadece bizim değil, tüm dünyanın sorunu, aile içi şiddet sadece Doğu'nun değil Batı toplumlarınında muzdarip olduğu bir konudur.

- Asrın sorun nerede yaşadığınız nerede okuduğunuz değildir. İnsana bakış, insana verilen değer meselesidir. Her kim kadına şiddeti öven bir tavır içerisine giriyorsa bilinki onun zihin kodlarında bir sorun vardır. 4 kız çocuğu sahibi Peygamberimiz, Cennet annelerin ayakları altındadır buyuruyor.

'Kadınlarımızın okuma-yazma ortanının artması iktidar dönemimizde oldu'

- Kadınlarımızın meselelerine sahip çıkmakla tüm insanlığın derdine derman aramış oluyoruz. Kadınların sorunlarını çözememiş bir toplum hedeflerine ulaşamaz. Kadın yoksa toplumun yarısı yoktur. Kalan yarısıda yok oluşa doğru gidiyordur. Kadınları hem siyasetin hem hayatın her alanında hak ettikleri şekilde temel taşı haline getirmenin mücadelesini verdim.

- Kadınların önündeki engellerini kaldırmak için tarihi reformlar gerçekleştirdik. Bakanlığımız bu çerçevede şiddete uğramış 20 bin kadının davasına müdahil olarak kadınların yalnız olmadığını göstermiştir. Hazırlanan eylem planlarını hassasiyetle uyguluyoruz. Şiddeti önleme merkezleri, kadın konuk evlerini 81 ile yaygınlaştırdık.

- Kadınların hak fırsat ve imkanlardan eşit şekilde yararlanarak ekonomik alanda faaliyetlerinin artırılması için çok önemli adımlar attık. Erken yaşta ve zorla evlilik artık geride bırakmamız gereken önemli bir sorundur. 14-15-16 yaşlarındaki evlilikler yüzde 4'lere kadar geriledi.

Okuma-yazma oranlarının yüzde 100'e doğru yürümesi, kadınlarımızın okuma-yazma ortanının artması iktidar dönemimizde oldu. Şanlıurfa'da başlatılan haydi kızlar okula kampanyası bu dönemde oldu. Bunlar durup dururken olmadı. Ordumuzun bayanlar ayağıda çok sağlamdır. Ordumuzun Nene Hatunları var.

- İstihdamdaki kadın oranı yüzde 23 seviyesinden Temmuz ayı itibarıyle yüzde 34'e çıkması gerçek bir devrimdir. 2023'de hedefimiz yüzde 41'e ulaştırmaktır. Mikro kredi uygulamasından 160 bin kadın yararlanmıştır. Daha yüzlerce örnek sayabilirim. Türkiye'de kadınların tüm meselelerin çözümüne yönelik siyasi irade bulunuyor olmasıdır. Türkiye'nin sadece Cumhurbaşkanı değil hükümetin tamamı bu iradeye sahiptir. Kadın haklarını ideolojik saplantılarının istismarı haline dönüştürmek isteyenler bu mücadeleye en çok zararı verenlerdir.



'Bu zata soruyorum öne sürdüğün iddiaların belgesi varmı?'

- Kadın meselesini bize saldırmak için silah gibi kullananlara eyvallah etmeyiz. Ana muhalefetin başındaki zat geçtiğimiz günlerde kadına şiddetle ilgili skandal ifadelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, kadınlara yönelik bir toplantıda aynen şöyle diyor: "Erkek işsizse eve yeteri kadar para gelmiyorsa, tencere kaynamıyorsa bu erkekte gelir hıncını eşinden alır." Böyle çarpık bir zihniyet olur mu? Böyle yoz bir bakış açısı olurmu?

- Bu terör örgütlerinden vandallara kadar hepsinin en büyük müdafiidir. Fütursüz bir iftiracıdır, yüzsüzdür.Eskiden beri şahsım ve ailem hakkında aslı astarı olmayan ifadeler üretir. Sanki hiçbir şey olmamış gibi çirkefliğe devam eder.

- Bir şey iddia ediyorsan onu ispatla senin ortaya koyman gerekir. Bu zata soruyorum öne sürdüğün iddiaların belgesi varmı? Varsa ben hemen gereğini yapıyım. Milletime söylüyorum yoksa çık milletin önüne özür dile. Aksi halde dünyanın en alçak suçu olan iftiracı konumuna düşeceksin. Bu zat ne ortaya belge koyabilecek ne de özür dileyebilecek. 3 gün sonra gene aynı yalanları söyleyecek.

'Güneş balçıkla sıvanmaz bunu böyle bilesin'

- Tayyip Erdoğan'ın yurt dışında bir kuruş parası varsa çıksın bunu ispat etsin. İspat ettiği anda Cumhurbaşkanlığı makamında bir dakika durmayacağım. Biz buraya dürüstlüğümüzle geldik. 9 seçimdir hep kaybede kaybede yüzü yerde sürüklenen Kemal millet senin ne olduğunu gördü.

- Biz seni SSK'yı batırdığın millete yaka silktirdiği günlerden tanırız. 1 yaşındaki torununu SSK'ya üye yapıyor. Dün SSK'yı batırdı şimdi CHP'yi batırıyor. Dünyada arsız bir insana laf anlatmaya çalımak kadar daha zor bir şey olmadığını bu zat sayesinde öğrendim. Yüzüne tükürsen yağmur yağıyor der. İşte bu öyle bir tip. Hakkımızı hukuk yoluyla aramaya devam edeceğiz. Manevi tazminat davasını açtık. Güneş balçıkla sıvanmaz bunu böyle bilesin.

- Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum: Yurtdışında hangi bankada Tayyip Erdoğan'ın hesabı varsa, bunu ispatla, ispatlayamazsan siyaseti bırakman lazım, ispatlarsan ben hem siyaseti hem Cumhurbaşkanlığı makamını bırakacağım.

27 Kasım 2017 , Pazartesi

Bu haber toplam 25 defa okundu.

YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.