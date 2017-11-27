Ağrı 1970 Spor: 2 - Yüksekova Belediyespor: 1
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Yüksekova Belediyespor, Ağrı 1970 Spor'a 2-1 mağlup oldu. Yüksekova Belediyespor, ligin 10'uncu haftasında Yüksekova Şehir Stadyumu'nda konuk ettiği Ağrı 1970 Spor'a 2-1 yenilerek, zirveden uz
Yüksekova Belediyespor bu sonuçla 18 puanda kalırken, puanını 28'e çıkaran Ağrı 1970 Spor zirvedeki yerini korudu.
Karşılaşmayı, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Şemdinli 34'üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdoğan Baykal, Yüksekova Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Dündar Şahin Güngör, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Yüksekova Belediye Başkanı Yardımcısı Hacı Bayram Özcan, Yüksekova Belediyespor Kulüp Başkanı Fevzi Yıldırım ve vatandaşlar izledi.
|
27 Kasım 2017 , Pazartesi Bu haber toplam 20 defa okundu. YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.
Bu Haberi Okuyanlar Bunları da Okudu
Ağrı İHH Ramazanda 1200 Aileye Ulaşmayı Hedefliyor Yukarı Küpkıran Okulu Öğrencilerinden Anlamlı Kutlama Erdoğan; "Sivil toplum kuruluşları, büyük resmi vatandaşlara anlatmalı" 21 Yeni Büyükşehir Belediyesi Geliyor Ağrı Kızılaydan 1500 Kişiye Aşure İkramı Ağrı'da kaçak sigara operasyonu Ağrı'da Halep'teki sivillere yönelik saldırılara tepki Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Elban Mahalle Muhtarları ile toplantı yaptı
Arşivde Tarihe Göre Arama Yap
Çok Okunanlar
- Bugün
- Dün
- Bugün
- Dün
Anket Sorusu Diğer Anketler
altın