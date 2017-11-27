Ağrı 1970 Spor: 2 - Yüksekova Belediyespor: 1

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Yüksekova Belediyespor, Ağrı 1970 Spor'a 2-1 mağlup oldu. Yüksekova Belediyespor, ligin 10'uncu haftasında Yüksekova Şehir Stadyumu'nda konuk ettiği Ağrı 1970 Spor'a 2-1 yenilerek, zirveden uz

Yüksekova Belediyespor bu sonuçla 18 puanda kalırken, puanını 28'e çıkaran Ağrı 1970 Spor zirvedeki yerini korudu.

Karşılaşmayı, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Şemdinli 34'üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdoğan Baykal, Yüksekova Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Dündar Şahin Güngör, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Yüksekova Belediye Başkanı Yardımcısı Hacı Bayram Özcan, Yüksekova Belediyespor Kulüp Başkanı Fevzi Yıldırım ve vatandaşlar izledi.

27 Kasım 2017 , Pazartesi

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