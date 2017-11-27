ASTOP'tan AK Parti'ye ziyaret

Ağrı Sivil Toplum Platformu (ASTOP), AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın'ı ziyaret etti. ASTOP Başkanı Saim Alpaslan ve beraberindeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, AK Parti Ağrı İl Başkanı Aydın'ı makamında ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Aydın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, icra makamı olmadıklarını ancak icra makamlarını doğru yönlendirme konusunda üzerilerine düşen bir vazife olduğunu söyledi.

Aydın, şöyle konuştu:

"Göreve geldiklerinden bu yanadır kentle alakalı bir çok sorunu yerinde tespit edip ilgili makamlara aktarıyoruz. 3 Aralık tarihinde yapılacak kongremize Sayın Cumhurbaşkanımız da katılım gösterecek. Sivil toplum örgütlerimizle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızı en iyi şekilde ağırlayıp, Ağrı'nın ihtiyaçlarını kendisine ilk ağızdan anlatacağız. Tüm halkımızı kongreye davet ediyorum."

Alpaslan ise, AK Parti'nin 6. Olağan Kongresinin Ağrı iline ve ülke siyasetine hayırlı olmasını dileyerek, siyaset kurumunun üzerine çok iş düştüğünü söyledi.

Alpaslan, "ASTOP olarak, doğru siyaseti üreten, Ağrı ile alakalı çalışan her siyasi yapının yanında yürümeye hazırız. AK Parti hükümetleri bu güne kadar çok iyi işler çıkardı. Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulmak üzere bizler de bir takım sorunları ileteceğiz. Çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah en kısa sürede kamuoyu ile bu çalışmalarımızı da paylaşacağız. Sizlere ve yönetim kurulu arkadaşlarınıza başarılar diliyoruz." şeklinde konuştu.

27 Kasım 2017 , Pazartesi

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