Gökçe, ASTOP ile bir araya geldi

AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, Ağrı Sivil Toplum Platformu (ASTOP) ile bir araya geldi. Gökçe, Ağrı Ticaret Odası (ATSO) Konferans Salonu'nda, ASTOP Başkanı Saim Alpaslan ve beraberindeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile 3 Aralık'ta AK Part

AK Parti Ağrı Milletvekili Gökçe, yaptığı konuşmada, AK Partinin iktidara geldiği günden itibaren sivil toplum örgütlerine çok büyük değer verdiğini söyledi.

Seçildiği günden itibaren üzerine yüklenen sorumluluğun farkında olduğunu belirten Gökçe, "Milletimize layık olmak için canla, başla ve gece gündüz çalıştık. Asla milletin verdiği emanete ihanet etmedik. Bu emaneti daha ileriye taşımak için mücadele ettik." dedi.

Kentte 4 vekilin yokluğunu aratmamak adına samimi ve ihlasla çalıştıklarını anlatan Gökçe, şöyle konuştu:

"Ben seçime girdiğimde 3 şey istendi. Sabiha Gökçe'ne sefer ikincisi doğal Gaz ve son olarak hastanemiz bitsin istendi. Başka talep yoktu. Bunlar kolay şeyler gibi görünse de uygulamada çok büyük zorlukları vardır. Kırsalda 800 kilometre sıcak asfalta sahibiz. Türkiye'de bir numarayız rakibimiz de yok. Taşlıçay deresine bir köprü yapıyoruz. Yürüyüş yolları, yeşil alanlar gibi dereninde özel ıslahını yapacağız. Dereyi pırıl pırıl akacak. İhale bitti. Eğitimde fiziki yapıda en iyi illerden biriyiz. Sınıf mevcutlarımız 24'ün altına düştü. Devam eden 54 tane inşaatımızda bittiğin de var sınıf mevcudu 20'nin altına düşecek. Şeker fabrikası kotadan dolayı kapalıydı. Çok büyük mücadeleler verildi. Fabrika sayesinde 10 bin insanın istihdamı söz konusu."

AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın ise Ağrı Ulu Cami inşaatının yapımı noktasında, girişimde bulunarak Başbakan Yardımcısı ile görüşüldü ve camiye ödenek ayrılması noktasında gayret gösterildiğini söyledi.

Ağrı esnafının 'askerler çarşı iznine çıksın' talebini anımsatan Aydın, "Güvenlik önemli burada. Dönüp dolaşıp bu taşeron örgüte geliyoruz." dedi.

Ağrı'daki iş verenlerin neden kentte durmadıklarını anlatan Aydın, şöyle devam etti:

"Bazı arkadaşlarımız 'işverenlerimiz burada durmuyor, gittiler' dediler. Aynen katılıyorum. Ama niye gittiler? Hükümetimiz sosyal projelerle SERKA, KOSGEB gibi hibe çalışmalarımızla insanımıza iş ve aş sahibi olsun diye desteklemelerde bulunuyor. Ama maalesef terör örgütü bu insanlarımızı tehdit etti, haraca bağladı, dağa kaldırdı. Kimse mevcut düzenini, huzurunu bozmak istemez. Küçük bir bakkalın bile burada olsa, düzenini bozup farklı şehre gidilmez. Ama hepsine zulüm ederek, bu insanlarımız gittiler. Olan bize oldu. Esnafımıza, çiftçimize, komşumuza oldu. Kahveler bundan dolayı dolu. Niye esnafta iş yapma cirosu düştü? Bunlar yüzünden. Hepimizin bunlara karşı çıkması lazım."

Ağrı Belediyesinin AK Parti belediyesi olmadığına işaret eden Aydın, "Devletin atamış olduğu kayyum tarafından yönetilen Belediye var. AK Parti belediyesi olsaydı, şimdi vekilin ve başkanın yanında oturacaktı. AK Parti belediyesi değil sakın öyle düşünmeyin. Biz ilgili ve yetkili yerlere iletiriz bunu biz aracıyız, icra makamı değiliz. " dedi.

Görevlendirme yapılan belediyenin çalıştığına değinen Aydın, şöyle devam etti:

"AK Parti belediyeciliği nasıl yönetir biliyor musunuz? Önce gurubunda karar alır. Sizin bir talebiniz, sorununuz Olur bizde grup toplantımızı toplarız. Grup başkanı kimdir? İlçede ilçe başkanı ilde il başkanı. Onu programa koyar gider mecliste, çoğunluk bizde ise orada aynen geçer. Bizim bugün böyle bir şey yapma yetkimiz yok. Devlet ayrı parti ayrı. Biz söyleriz. Hükümetimiz tarafından atanmıştır. Bunun yükünü üzerimize atmayın. Kayyum atandıktan sonraki hizmetler önceki HDP'li belediyeden daha iyi. Bakın Bey Sitesi'nin orası Asfalt yapıldı. Kaymak gibi yollar. Fen Lisesi'nin orası hepsi asfalt yapıldı. Hiç bir şey yapılmıyor demek haksızlık olur."

Program, karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.

27 Kasım 2017 , Pazartesi

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