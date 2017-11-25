Ağrı Beşir Derneği Temsilciliğinden Öğretmenlere Hediye
Ağrı Beşir Derneği Temsilciliği Ağrı'daki Öğretmenlerin Öğretmenler gününü kutladı.
Ağrı Beşir Derneği Temsilcisi Umut Oğur; Baş Öğretmenimiz HZ. Muhammed (s.a.v) ve ilk Öğretmen Musabbin. Umeyr olmak üzere tüm Öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Ülkemizin milli hedeflerine ulaşmasında milletimize rehber olan Öğretmenlerimiz,saçtıkları ışık ile gençliğimizin yolunu aydınlatmaya devam edeceklerdir. Görevi uğruna şehit olan öğretmenlerimize Allah' tan rahmet dileriz. Umut Oğur; Dernek ve gönüllüler olarak Ağrıdaki öğretmenlerimize kitap ve gül hediye ettik dedi.
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