Patnos'ta kömür dağıtımı

Patnos Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), ihtiyaç sahibi ailelere kömür dağıtmaya başladı. Patnos Kaymakamı Engin Yalçın, yaptığı açıklamada, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 2017 yılında ihtiyaç sahibi ailelere

Belirlenen ailelere kömürleri ulaştırdıklarını belirten Kaymakam Yalçın, "İhtiyaç sahibi Aile tespiti bir program çerçevesinde yapılmakta ve hane tespiti yapılan ihtiyaç sahibi aileye 1 buçuk ton kömür vermekteyiz. Çeşitli alanlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sosyal devlet çerçevesi içerisinde yardımda bulunmaktadır. Bu yardımlar da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza değişik kategorilerde devam edilecektir." ifadelerini kullandı.

Patnos SYDV Müdürü Hacer Özkılıç ise, hane tespitlerinin devam ettiğini ve 3-4 ekiple bu işi sıkı bir şekilde yaptıklarını söyledi.

24 Kasım 2017 , Cuma

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