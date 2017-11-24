Patnos'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü

Patnos Eğitim Bir-Sen tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi. Şehit Astsubay Halis Demir Konferans Salonu'ndaki programda konuşan Eğitim Bir-Sen Ağrı Şube Başkanı Süleyman Gümüşer, sendika olarak birçok kazanımlar elde ettikle

Gümüşer, dünyada ve Türkiye'de olup biten yanlışlara sessiz kalmadıklarını herkesin gördüğünü vurgulayarak, "Çalışanların haklarını korumada da elimizden geleni sonuna kadar yaptık. Bu bölgede çalışan öğretmenler olarak sizlere minnettarız. Çünkü gerek soğuk kış şartları, gerekse coğrafik zorluklar ve imkansızlıklar sizleri yıldırmadığı gibi büyük bir iştiyakla insanımızın aydınlanması çabasını veriyorsunuz. Bu vesileyle, 24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun. Hepinizi bu vesileyle bir kez daha tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum." dedi.

Eğitim Bir-Sen Eleşkirt Şube Başkanı Fikret Ayaz ise öğretmene verilen değerin önemine değinerek, "Öğretmenin meslek itibarının yükseltilmesi yarının aydınlık ufuklarının bir güvencesi olacaktır." dedi.

Maddi manevi sorunlarının çözülmesi ve öğretmenliğin yeniden cazip, öncelikle tercih edilen bir meslek haline getirilmesi gerektiğini ifade eden Ayaz, şöyle konuştu:

"Eğitim Bir-Sen, eğitimi, yöneticisi, öğretmeni, şefi, memuru, hizmetlisi, müfredatı, öğrencisi, velisi, sınav sistemiyle bir bütün olarak görmektedir. Bu bütüne ilişkin çalışmalar yapılırken, bu bütünlük göz önünde bulundurulmalı, farklı kesimlerin eleştirileri, paydaşların görüş ve önerileri dikkate alınmalıdır. Aksi takdirde hiçbir sistem ve uygulama beklenen faydayı vermez, kalıcı olmaz. İstişareye yaslanmayan adımlar atmak, eğitim çalışanlarının beklentilerini karşılamaktan uzak uygulamalarda ısrar etmek, gerilime, huzursuzluğa, strese davetiye çıkarmak, moral ve motivasyonu bozmaktır. Eğitim çalışanlarını tedirgin eden uygulamalar, öğretmeni değerli kılmayan yaklaşımlar başarı getirmez."

Program, bir restoranda verilen yemeğin ardından sona erdi.

Programa, AK Parti İlçe Başkanı Tekin Dinç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Talat Toy, İlçe Müftüsü Lütfi Kocatürk ve öğretmenler katıldı.

24 Kasım 2017 , Cuma

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