Ağrı'da yangın

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir evde çıkan yangında yaralanan 2 kişi ile dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Sağdıç köyünde Şamil Özcan'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden Mehmet Özcan (24), diğer Aile fertlerini uyandırdı.

Bir anda alevlerin ortasında kalan Özcan ailesi, evin pencerelerini kırarak dışarıya çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve Ambulans sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, baba Şamil Özcan (54) ile oğlu Mehmet Özcan'ın (24) vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.

Anne Rafia (45), Samet (9), Yusuf (15), Mustafa (17), Rümeysa (13) ve Melisa Özcan (12) ile itfaiye eri Cafer Duman ise dumandan etkilendi.

Yaralanan ve dumandan etkilenen 9 kişi, Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Baba Şamil Özcan, yaptığı açıklamada, uyandıklarında evde şarjda takılı olan cep telefonunun yandığını gördüğünü belirtti.

24 Kasım 2017 , Cuma

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