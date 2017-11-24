AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kavakcı'dan Taşdemir'e ziyaret

Kavakcı, Elektrik hattına takılan güvercini kurtarmak isterken akıma kapılarak ellerini kaybeden 16 yaşındaki Taşdemir'i tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, Ağrı'da elektrik hattına takılan güvercini kurtarmak isterken akıma kapılarak ellerini kaybeden 16 yaşındaki çoban Ramazan Taşdemir'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Taşdemir'i, tedavi gördüğü Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) ziyaret eden Kavakcı, Taşdemir'e şifa dileğinde bulundu.

Kavakcı, burada yaptığı konuşmada, Taşdemir'in hayvan hakları konusunda bir kahraman olduğunu ifade ederek ülkenin böyle fedakar gençlere sahip olduğunu aktardı. Kavakcı, şöyle devam etti:

"Biz bu ülkede bu Gençlerin vatan ve millet sevgisi, yüreklerindeki merhamet sayesinde 15 Temmuz sürecini atlattık. 2023'e yine böyle fedakar gençlerimiz ile gireceğiz. Bu ülkenin doğusundaki gençlerimiz nasılsa batısındaki gençlerimizde öyle. Bu ülkenin harcında böyle gençler var. Taşdemir'in de her zaman yanında olacağız."

Taşdemir de Diyadin'e bağlı Günbuldu köyünde çobanlık yaptığını anımsatarak "Hayvanları otlatırken bir kuşun elektrik tellerine takıldığını gördüm. Tek isteğim onu kurtarmaktı ve kurtardım ancak kollarımdan oldum." diye konuştu.

Kavakcı'ya teşekkür eden Taşdemir, devlet büyüklerinin kendisini sahiplenmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Kavakcı'ya ziyaretinde, AK Parti İnsan Hakları Başkan Yardımcısı ve 24. Dönem AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi de eşlik etti.

24 Kasım 2017 , Cuma

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