Ağrı'daki darbe girişimi davası

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine katıldıkları öne sürülen dönemin Doğubayazıt 1. Zırhlı Tugay Komutanı eski tuğgeneral Mehmet Ozan ve dönemin Kurmay Başkanı eski yarbay İlks

Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar eski tuğgeneral Mehmet Ozan ve eski yarbay İlksen Görkem ile diğer 15 sanık ile tutuksuz yargılanan 5 sanık katıldı.

Bazı sanıkların tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, sanık avukatları da hazır bulundu.

Sanık yakınlarının da izlediği duruşmada bazı sanıklar savunma yaptı.

Duruşmaya, Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlik Kapalı Cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılan eski tuğgeneral Ozan savunmasında, hakkında iddialarda bulunan gizli tanıkların beyanlarının çelişkili olduğunu belirterek, bu hususların mahkemece göz önüne alınmasını istedi.

Eski yarbay Görkem ise Kars T Tipi Cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada yaptığı savunmada, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Olay emir komuta zinciri içerisinde gerçekleşmiştir. Aleyhimde olan beyanları kabul etmiyorum. FETÖ ile ilgim yoktur, tahliyemi istiyorum." dedi.

Savunması alınan diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Duruşmada mahkeme heyeti başkanı Görkem'in kardeşinin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğunun bildirildiği tutanağa yazdırdı.

Mahkeme heyeti, 17 tutuklu sanıktan Ozan ile Görkem'in de aralarında bulunduğu 15'inin tutukluluk halinin devamına, tutuklu sanıklar H.T.O. ve E.K'nin adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyelerine karar vererek, sanık avukatlarının beyanlarını hazırlaması amacıyla duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Doğubayazıt ilçesinde FETÖ/PDY'nin darbe girişimine katıldıkları iddia edilen dönemin Doğubayazıt 1. Zırhlı Tugay Komutanı eski tuğgeneral Mehmet Ozan ve dönemin Kurmay Başkanı eski yarbay İlksen Görkem'in de yer aldığı 22 askeri personel "sanık" sıfatıyla yer alıyor.

Sanıkların darbe girişimi sırasında örgüt üyeleri arasında teşkilatlanmayı sağladıkları, örgütün stratejisini belirledikleri, diğer örgüt mensuplarına talimat vererek koordinasyon yaptıkları belirtilen iddianamede, sanıkların "Anayasa'yı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Cumhurbaşkanına suikast" suçlarından dörder kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.

İddianamede, sanıkların ayrıca "silahlı örgüt kurmak"tan 10 yıldan 15'er yıla, "TBMM karşı silahlı isyan" suçundan da 6 yıldan 10'ar yıla kadar hapsi talep ediliyor.

24 Kasım 2017 , Cuma

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