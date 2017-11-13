Beşir Derneği Temsilciliğinden Suriyeli Aileye Gıda Yardımı

Ağrı Beşir Derneği Temsilciliği Suriyeli ailelere patates, soğan ve gıda yardımı yaptı.

Ağrı Beşir Derneği Temsilcisi Umut Oğur; Ağrı'da yaşayan Suriyeli ailelere her ay düzenli yardım yapmaktayız. Suriye de zulümde kaçan ve ülkemize sığınan Suriyeli kardeşlerimize yardımlarını her ay düzenli olarak yapıyoruz. Kış geldi Ağrı'nın kış mevsimi de çok çetin geçiyor. Bizde değerli bağışçılarımız sayesinde Ağrı'da yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ve Suriye'den göçüp Ağrı'da yaşayan Suriyeli kardeşlerimize elimizden geldiğince yardımda bulunuyoruz Umut Oğur; Ağrı Beşir Derneği Temsilciliği hayrınıza vesile olmaya devam ediyor. Ve de hayrınıza vesile olmaya devam edecektir dedi.

13 Kasım 2017 , Pazartesi

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