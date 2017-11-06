Doğubayazıt Belediyesinden fayton hizmeti

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Belediye tarafından hizmete alınan faytonla, ziyaretçilere "nostaljik şehir turu" imkanı sunuluyor. Ağrı Dağı, İshak Paşa Sarayı, Bayazıt Camisi, Urartu Kalesi, Ahmed-i Hani Türbesi, Ahmed-i Hani Kent Müzesi ve Eski Doğubaya

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Doğubayazıt Belediyesi tarafından ilçe turizmine kazandırılan faytonla da ziyaretçilere bölgenin 3 bin yıllık tarihinde "nostaljik şehir turu" imkanı sunuluyor.

Faytonla ilçenin tarihi yerlerini gezen Doğubayazıt Belediye Başkanvekili, Kaymakam Ulaş Akhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğubayazıt'ın tarihi dokusuna uygun çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Hizmete sundukları faytona hem ilçe halkının hem de misafirlerin büyük ilgi gösterdiğini anlatan Akhan, şunları kaydetti:

"İlçemiz, doğunun kültürünü ve tarihini anlatan oldukça zengin değerlere sahip. Son dönemde bölgede sağlanan huzur ve güven ortamı, bu değerlerin daha da ön plana çıkmasına ve tanınmasına olanak sağladı. Gün geçtikçe yerli ve yabancı turistlerin daha çok ilgisini çeker hale geldik. Bu yüzden hem ilçe halkımız hem de misafirlerimiz için yörenin tarihi dokusuna uygun, nostaljik bir çalışmaya imza atmak istedik. Misafirlerimiz, ilçemize kazandırdığımız faytonla turistik gezilerine nostaljik bir Hava katacak."

Faytonla şehir turu yapan Elif Yakış ise "Batıda örneklerine çok rastlıyoruz ama bölgede ilk defa böyle bir şeye denk geldik. Nostaljik bir gezi oldu, çok mutlu oldum. Belediyemiz tarafından ilçe turizmine yönelik böyle bir çalışma yapılması gurur verici." ifadelerini kullandı.

6 Kasım 2017 , Pazartesi

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