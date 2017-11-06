DAP İdaresi, şeker pancarı posasına paketleme desteği sağladı

Tarım ve hayvancılığın yoğun şekilde yapıldığı Doğu Anadolu Bölgesi’nde, üretimde verimliliği artırmak ve üreticilerin daha fazla kazanmasını sağlamak amacıyla, DAP İdaresi’nin Bölgede makinalaşmaya sağladığı destek artarak devam ediyor.

Tarım ve hayvancılığın yoğun şekilde yapıldığı Doğu Anadolu Bölgesi’nde, üretimde verimliliği artırmak ve üreticilerin daha fazla kazanmasını sağlamak amacıyla, DAP İdaresi’nin Bölgede makinalaşmaya sağladığı destek artarak devam ediyor. Son olarak, DAP İdaresi’nin sağladığı finansmanla alınan 4 adet Posa (küspe) Paketleme Makinesi Ağrı, Erzurum, Malatya ve Muş’ta hizmete girdi.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol gereği, DAP İdaresi’nin desteğiyle alınan makinelerle çevre illerin kaba yem açığının giderilmesi hedefleniyor.

DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, yaptığı açıklamada, alınan makinelerin hayvancılığın gelişmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Şeker pancarının işlenmesiyle ortaya çıkan küspenin, üreticiler tarafından alınarak açık alanda muhafaza edilmeye çalışıldığını, bunun da 2 ay gibi sürede bozulmaya neden olduğunu dile getiren Başkan Demir, “Şeker pancarından şekerin alınmasıyla oluşan pancar posası, enerji bakımından zengin, sulu, selüloz içeriği nedeniyle kaba yemler içinde değerlendirilen şeker sanayi yan ürünüdür. Pancar işleme kampanya döneminde üreticilerle yapılan sözleşme gereği pancar üreticilerine teslim ettikleri firesiz pancarın %20’sine kadar bedelsiz yaş pancar posası verilmektedir.Pancar küspesi hayvan üreticilerinin en çok rağbet ettiği yem çeşididir. Üreticimiz aldığı küspeyi kapalı yerde muhafaza edemediği için ya avlusunun bir kenarına ya da harmanına döküyor. Bu küspe iki ay içinde bozuluyor, besin değerini yitiriyor, ayrıca çevreye kötü kokular yayıyor. Bozulma ile posanın besin değeri düşmekte ve hayvan sağlığını da olumsuz yönde etkilemektedir.Bu nedenle, pancar posasının yem kalitesinin yüksek tutulabilmesi ve uzun süre saklanabilmesi için posanın sıkıştırılarak hava almayacak şekilde paketlenmesi, silaj haline getirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, Ağrı, Erzurum, Malatya ve Muş illerinde bulunan şeker fabrikalarına yaş pancar posasının yem kalitesini yüksek tutabilecek birer posa paketleme makinesi alarak, hizmete sokulmasını sağladık. Bu sayede paketlenen küspe en az bir yıl saklanabiliyor. Üstelik besin değerini hiç kaybetmiyor, ayrıca küspe israfını da önlemiş oluyor" dedi.

Alınan makinelerin paketleme özelliğiyle ilgili bilgi veren Başkan Demir, “Paketleme makineleri, ortalama 1000 kg ağırlığında yuvarlak balya yaparak, saatte 55-60 ton pancar posası paketleyebilmektedir. Alınan makinelerle bu yıl Ağrı ilinde 5 bin ton, Malatya ilinde 10 bin ton, Erzurum ilinde 7 bin ton ve Muş ilinde 7 bin ton olmak üzere toplam 29 bin ton pancar posasının işlenerek 29 bin adet balya elde edilmesi planlanmaktadır. Bu makinelerin üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

6 Kasım 2017 , Pazartesi

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