Ağrı'da uyuşturucu operasyonu

Ağrı'da düzenlenen operasyonda 72 kilogram eroin ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucunda 2 İran uyruklunun Türkiye'ye uyuşturucu

Çalışmalarını genişleten Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube ile İstihbarat Şube müdürlüklerinin yanı sıra Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran uyrukluların Doğubayazıt'ta oturan A.C. ve oğlu M.C. ile bağlantılı olduklarını saptadı.

Baba ve oğlunun evine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 140 paket halinde 72 kilogram eroin ele geçirdi.

Uyuşturucuya el koyan jandarma, kaçan 4 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

6 Kasım 2017 , Pazartesi

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