Ağrı'da uyuşturucu operasyonu
Ağrı'da düzenlenen operasyonda 72 kilogram eroin ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucunda 2 İran uyruklunun Türkiye'ye uyuşturucu
Çalışmalarını genişleten Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube ile İstihbarat Şube müdürlüklerinin yanı sıra Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran uyrukluların Doğubayazıt'ta oturan A.C. ve oğlu M.C. ile bağlantılı olduklarını saptadı.
Baba ve oğlunun evine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 140 paket halinde 72 kilogram eroin ele geçirdi.
Uyuşturucuya el koyan jandarma, kaçan 4 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
|
6 Kasım 2017 , Pazartesi Bu haber toplam 16 defa okundu. YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.
Bu Haberi Okuyanlar Bunları da Okudu
Kick Boks Şampiyonsında Ağrı Fırtınası YGS adayları hangi kimliklerle sınava girebilecek TÖMER'DE ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE SINAVI Hak Sen Ağrı Şube Başkanı Duman Terör Saldırılarını Lanetledi 'MAHALLEMDE İFTAR VAR' KARASU'DA DEVAM ETTİ Ağrı İHH'dan Yetim Ailelere Kışlık Giyim Ağrı İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde Yılın Personeli Ödül Töreni Ağrı Kardeşlik ve Dayanışma Platformu üyelerinden Elektrik Kesintisine Tepki
Arşivde Tarihe Göre Arama Yap
Çok Okunanlar
- Bugün
- Dün
- Bugün
- Dün
Anket Sorusu Diğer Anketler
altın