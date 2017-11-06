Yükselen modern kamu binaları Doğubayazıt'ın çehresini değiştirecek

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapımı devam eden modern kamu binaları ve lojmanlar, ilçenin çehresini değiştirecek.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapımı devam eden modern kamu binaları ve lojmanlar, ilçenin çehresini değiştirecek. İlçede, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca sağlanan kaynakla başlatılan çalışmalar kapsamında, Türkiye'nin en büyük sınır kapılarından Türkiye-İran karayolundaki Gürbulak Sınır Kapısı'na yaklaşık 5 kilometre mesafede Gümrük Müdürlüğü hizmet binası ve hangar inşa ediliyor.





Sınır kapısının Türkiye tarafındaki Gürbulak köyünde ise sınır kapısında çalışan personel için 4 blok halindeki 160 daireden oluşan lojmanların yapımına devam ediliyor.

İlçenin modernizasyonu kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde ilçe merkezinde hizmet veren İlçe Zirai Karantina Müdürlüğü ile İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü için aynı karayolunun Doğubayazıt çıkışında yeni bir binanın inşasına başlandı. Her kurum, halen yapımına devam edilen söz konusu binada hizmet verecek.

Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ulaş Akhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmalar tamamlandığında bölgenin çehresinin değişeceğini vurguladı.

Gürbulak Sınır Kapısı'nın uluslararası öneme sahip olduğunu anlatan Akhan, bölgede inşası süren yeni kamu binalarında daha modern ve sağlıklı hizmet sunulacağını belirtti. Akhan, şöyle devam etti:

"Gürbulak Sınır Kapısı güzergahı ilçemizin tanıtımı açısından çok önemli. Her Gün binlerce araç ve insan bu güzergahı kullanıyor. Sınır kapımızın hemen yanında inşası devam eden yeni lojmanlar ile tır parkının yanında yapımı süren Gümrük Müdürlüğü hizmet binası ve hangarı tamamlandığında ilçemizin çehresi değişecek."

İlçe merkezinde sınırlı alanda hizmet veren İlçe Zirai Karantina ile İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık müdürlükleri için de yeni bir hizmet binası yapıldığı söyleyen Akhan, "Binaların teslimiyle hem bölgenin çehresi değişecek, hem de kurumlarımız yeni ve modern binalarda daha sağlıklı bir hizmet sunacaklar." dedi.

6 Kasım 2017 , Pazartesi

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