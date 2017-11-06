AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kan:

"İnsanların inancından ve etnik kimliğinden dolayı ötekileştirildiği, saçma sapan yasakların olduğu, yabancı devlet başkanlarının karşısında süklüm püklüm oturan başbakanların olduğu Türkiye geride kaldı. Artık, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyadaki t

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası alanda kabul gören dünya lideri olduğunu belirterek, "İnsanların inancından ve etnik kimliğinden dolayı ötekileştirildiği, saçma sapan yasakların olduğu, yabancı devlet başkanlarının karşısında süklüm püklüm oturan başbakanların olduğu Türkiye geride kaldı. Artık, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyadaki tüm mazlumların sesi olan, hesaba katılmak mecburiyetinde olunan bir Türkiye var." dedi.

AK Parti Patnos İlçe Teşkilatının "6. Olağan Kongresi"ne katılmak üzere ilçeye gelen Kan, partililerce çiçeklerle karşılandı.

Kan, Şehit Astsubay Ömer Halis Demir Aile Yaşam Merkezi'nde düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarından önceki uygulamaları eleştirdi.

"2 Mayıs 1999'u iyi hatırlayın. Milletvekilliği yeminini etmek için Meclis kürsüsüne gelen Merve Kavakcı'ya inancı gereği taktığı başörtüsünden dolayı, 'Lütfen bu kadına haddini bildirin.' sözleriyle linç girişiminde bulunulmuştu." diyen Kan, şunları kaydetti:

"Aslında bu çirkin sözlerle bir milletvekilinin şahsında hepimize iyi bir had bildirilmişti. Bu olaydan tam 16 sene 21 Gün sonra başörtülü milletvekillerimiz de diğer milletvekilleriyle Meclis Genel Kurulunda yerlerini aldılar. Bu, benim çocukluğumda hayal bile edemeyeceğim bir şeydi. Bu değişiklik sadece benim için değildi. Bizi biz yapan, Türkiye'yi daha güçlü yapan, farklı değerlerden, kimliklerden ve kültürlerden kardeşlerimiz için de bu reform çok önemliydi."

Kan, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda sözü dinlenen ülke haline geldiğine dikkati çekerek, kendileri için "AK Parti" demenin "dava", "Türkiye" ve "kardeşlik" demek olduğunu söyledi.

Kan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok şükür, uluslararası kamuoyunda kabul gören bir dünya liderine sahibiz. İnsanların inancından ve etnik kimliğinden dolayı ötekileştirildiği, saçma sapan yasakların olduğu, yabancı devlet başkanlarının karşısında süklüm püklüm oturan başbakanların olduğu Türkiye geride kaldı. Artık, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyadaki tüm mazlumların sesi olan, uluslararası sistemde sözü dinlenen ve hesaba katılmak mecburiyetinde olunan bir Türkiye var."

Terörle mücadeleye de değinen Kan, bir taraftan DEAŞ, PKK ve YPG, diğer taraftan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve ismini sayamayacağı birçok terör örgütüyle mücadelelerinin sürdüğünü anlattı.

"Rabbim bu yolda şehit düşen kahramanlarımızdan razı olsun." ifadelerini kullanan Kan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her alanda yapılan reformlarla güçlenen Türkiye'ye engel olmak için ellerinden geleni yapıyorlar ama bilsinler ki biz hem onlarla mücadelemize devam edeceğiz hem de hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Son 4 Ay içinde Ağrı'ya 3 kez geldim ama Patnos'a ilk gelişim. Gelirken hizmetleri, güzel binaları, fakülte binasını gördüm. Yapılmış olan yatırımları, okullarımızı gördüm. Ülkenin batısından doğusuna yatırımlarımızı, hizmetlerimizi hız kesmeden devam ettireceğiz."

Kongreye AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, 24. Dönem Milletvekili Ekrem Çelebi, il ve ilçe teşkilatlarının yöneticileri ve partililer katıldı.

Kongrenin ardından partisinin il teşkilatını ziyaret eden Kan, partililerle bir süre görüştü.

6 Kasım 2017 , Pazartesi

Bu haber toplam 36 defa okundu.

YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.