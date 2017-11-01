Ağrı Beşir Derneği Temsilciliğinden 120 Çocuğa Kışlık Yardım
Ağrı Derneği Temsilciliği Ağrı'da ki 120 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık mont ve bot yardımında bulundu.
Ağrı Beşir Derneği Temsilcisi Umut Oğur yaptığı açıklamada; Ağrı soğuk bir memleket okula giden çocukların ayaklarına bot sırtlarına giyecek bir mont alalım dedik ve yardım çalışmamızı başlattık. Elhamdülillah bağışçılarımız bu yardıma duyarsız kalmadı. 120 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara bot ve mont aldık. Bizler de dernek olarak derneğimize kayıtlı olan yetim ve ihtiyaç 120 çocuğu tespit ederek . Yaşları ve ayakkabı numaralarını alarak sisteme kayıtlarını yaptık. Bağışçılarımızdan aldığımız 120 mont 120 botu yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtımını yaptık. Rabbim bağışçılarımızdan razı olsun onlara bu kış şartlarında yetimleri ve ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürdüler rabbimde sizlerini yüzlerini güldürsün dedi.
|
1 Kasım 2017 , Çarşamba Bu haber toplam 63 defa okundu. YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.
Bu Haberi Okuyanlar Bunları da Okudu
'Meydanları bu kahpelere bırakacakmayacağız' Ağrı'da Sağlıklı Aile için eğitim programı AYNI YERDE İKİNCİ ÖLÜMLÜ KAZA İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Tarafından TARSİM Bilgilendirme Toplantıları Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk: "Görevimiz,Vatandaşın Hür İradesini Sandığa Yansıtmak" Vali Elban, Köy Muhtarlarını Makamında Ağırladı Kars'ta FETÖ operasyonu: 317 kişi tutuklandı Ağrı İHH'dan Yetim Ailelere Kışlık Giyim
Arşivde Tarihe Göre Arama Yap
Çok Okunanlar
- Bugün
- Dün
- Bugün
- Dün
Anket Sorusu Diğer Anketler
altın