Ağrı Beşir Derneği Temsilciliğinden 120 Çocuğa Kışlık Yardım

Ağrı Derneği Temsilciliği Ağrı'da ki 120 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık mont ve bot yardımında bulundu.

Ağrı Beşir Derneği Temsilcisi Umut Oğur yaptığı açıklamada; Ağrı soğuk bir memleket okula giden çocukların ayaklarına bot sırtlarına giyecek bir mont alalım dedik ve yardım çalışmamızı başlattık. Elhamdülillah bağışçılarımız bu yardıma duyarsız kalmadı. 120 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara bot ve mont aldık. Bizler de dernek olarak derneğimize kayıtlı olan yetim ve ihtiyaç 120 çocuğu tespit ederek . Yaşları ve ayakkabı numaralarını alarak sisteme kayıtlarını yaptık. Bağışçılarımızdan aldığımız 120 mont 120 botu yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtımını yaptık. Rabbim bağışçılarımızdan razı olsun onlara bu kış şartlarında yetimleri ve ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürdüler rabbimde sizlerini yüzlerini güldürsün dedi.

1 Kasım 2017 , Çarşamba

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