MUKAYESELİ İSLAM VE BATI MEDENİYETİ HAKK VE KUVVET

İslam ve batı medeniyetinin esaslarını ve neticelerini Bediüzzaman Said Nursi Hz.leri Sözler adlı eserinde çok güzel hülasa nev’inden izah etmiştir. Orada İslam Medeniyetinin 5 müspet esas üzerine, batı medeniyetinin ise 5 menfi esas üzerine tesis olunduğunu ifade etmiştir. Bu müspet ve menfi esasların ise toplumsal hayatta 5’er neticeleri olduğunu izah etmiştir. Burada bütün esasları ve neticelerini izah etmek mümkün olmadığından inşallah her birini ayrı bir yazıda ele alıp izah etmeye çalışacağım.



Evet, bir önceki yazımda bir nebze değinmiştim batı medeniyeti kuvvet esası üzerine teessüs etmiştir, yani kim kuvvetli ise o haklıdır der bu esastan dolayı Avrupa ortaçağında karanlık hâkimdir, skolastik bataklığında boğulmuşlar, zayıflar ve fakirler sömürülmüş insanlık onuru kuvvetlilerin ayakları altında çiğnenmiştir. Feodalite ortaçağ Avrupa’sının rejim biçimidir. Soylular, burjuvalar ve din adamları fakir ve zayıfları istedikleri gibi kullanmaktaydılar.



İslam Medeniyetinde ise kim haklıysa o kuvvetlidir. Kuvvet daima hakkın yanındadır. Bu meseleyi teyit eden tarihte birçok hadise vardır. Hz. Ömer zamanında bir siyasi deha olan aynı zamanda sahabe olan Amribn-i AsMısır’ın valisidir. Mısır’ın yerlilerine Kıpti denmektedir. Amribn-i As’ın oğlu Kıpti bir gençle at yarışı yapar fakat Kıpti genç kazanır. Bunun üzerine Amribn-i As’ın oğlu Kıpti genci kırbaçlamaya başlar bu durum gencin çok zoruna gider fakat valinin oğlu olmasından bir şey yapamaz. Çok zoruna giden Kıpti genç karar verir Mısır’dan Medine’ye kadar gider ve Hz. Ömer’in huzuruna çıkar durumu anlatır. Hz. Ömer derhal Amribn-i As’ı ve oğlunu çağırtır ve günler sonra Medine’ye gelirler. Hz. Ömer onları yüz yüze getirir Kıpti genç olanları aynen anlatır Hz. Ömer kırbacı getirir Kıpti gencin eline verir kaç kırbaç sana vurmuşsa sende o’na o kadar vur der Kıpti genç gereğini yapar. İşte yaşanmış bu hadise İslam Medeniyetinin özünde hak kavramınınhâkim olduğunu kim haklıysa o kuvvetli olduğunu açıkça göstermektedir.



İslam Medeniyetinde esas olan hakka mukabil batı medeniyetinde kuvvet esastır. Bu müspet ve menfi esasların içtimai hayatta tezahürleri şu şekildedir; Hakkın içtimai hayatta tezahürü ittifaktır, kuvvetin içtimai hayattaki tezahürü ise başkasının hakkına tecavüzdür yani sosyal hayatta hakkı esas alanlar hak ve doğruluk üzerine ittifak ederler, kuvveti esas alanlar daima başkasının hakkına tecavüz ederler. İslam Medeniyetinde hukukun üstünlüğü vardır, batı medeniyetinde ise üstünlerin hukuku vardır.



İslam orduları Kuzey Afrika’dan Avrupa’ya geçtiklerinde İspanya’nın bulunduğu bölge Wizigot denilen Hristiyan bir grup soylunun idaresi altındaydı ve orada yaşayan herkes O grubun kölesi durumunda olup hiçbir hakları yoktu nüfusun büyük bir çoğunluğunu da Yahudiler oluşturmaktaydı. İslam’ın hak ve adalet üzerine kurulu medeniyet güneşinin o kıtaya doğması onların adeta gözlerini kamaştırmıştı. Bundan dolayı Müslümanların, Endülüs Devlet-i İslamiyesinin hâkimiyetini hemen kabul ettiler ve büyük bir çoğunluğu zamanla Müslüman oldu. Takriben 800 yıl İslam medeniyeti O bölgede hükmetti, batı skolastik bataklığında iken Endülüs’te keşifler ve buluşlar yapılıyor, fakir ve zayıflar adalet ve hakkaniyet esaslarıyla yönetiliyordu. Batıda meydana gelen Rönesans ve reform hareketleri hep Endülüs’ün İslam medeniyetinin etkisiyle meydana gelmişlerdir.

1 Kasım 2017 , Çarşamba

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