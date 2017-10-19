Doç. Dr. Faruk Kaya: Ağrı İlinin Göç Analizi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Faruk Kaya, "İstihdam imkanları başta olmak üzere, nüfusu yerinde tutacak şartların sağlanması halinde Ağrı ilindeki kentsel nüfus oranının bugünkünden çok daha yüksek olabi

Ağrı Valiliği ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin (AİÇÜ) ortaklaşa düzenlendiği "4. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu"nun 2'inci günü AİÇÜ Selçuklu Konferans Salonunda devam etti.

Kaya, "Ağrı İlinin Göç Analizi" konulu sunduğu bildiride, göçün Ağrı ilinin sosyo-ekonomik gelişimi üzerindeki olumsuz yansımalarını ve alınması gereken önlemleri anlattı.

Ağrı'nın 1990 yılından sonra kademeli göç olgusunun yoğun olarak yaşandığı illerden biri olduğunu belirten Kaya, "Ağrı ili, nüfusu, gelişimi, sosyal ve ekonomik nitelikleri bakımından Doğu Anadolu Bölgesi'nin nüfusuna ait genel özellikleri yansıtır. İl genelinde ekonomik faaliyetleri önemli ölçüde kısıtlayan iklim ve topografya koşullarının yanı sıra sosyal ve kültürel geri kalmışlık da hızla artan nüfusun göç etmesinde etkili olmaktadır." dedi.

Ağrı'da ikamet eden 542 bin 255 kişinin 43 bin 369'unun başka il nüfusuna kayıtlı olduğunu ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Ağrı nüfusuna kayıtlı 611 bin 860 kişi gibi çok önemli bir nüfus kitlesi de diğer illerde ikamet etmektedir. Başka bir anlatımla, Ağrı'nın ülke içindeki diğer illerden aldığı göç 43 bin 369 kişi iken verdiği göç 611 bin 860 kişi gibi oldukça yüksek bir sayıdır. Yani Ağrı ili iç göçlerle aldığı nüfusun yaklaşık 14 katı kadar bir nüfusu diğer illere göç yoluyla vermiştir. Ağrı ilindeki nüfusun eğitim durumu incelenmesinde dikkate alınması gereken hususlardan biri de, ilin aldığı ve verdiği göç miktarıdır. Bu durum nüfusun hem eğitim yapısı üzerinde hem de okur yazar oranları üzerinde önemli ölçüde etkili olmaktadır. İstihdam imkanları başta olmak üzere, nüfusu yerinde tutacak şartların sağlanması halinde Ağrı ilindeki kentsel nüfus oranının bugünkünden çok daha yüksek olabileceğini söylemek mümkündür. Çünkü Ağrı'dan dışarıya yönelik göçlerin büyük bir kısmı ekonomik kökenlidir. Bu göçleri engellemek ildeki potansiyelleri harekete geçirerek istihdamı arttırmakla mümkündür."

19 Ekim 2017 , Perşembe

Bu haber toplam 13 defa okundu.

YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.