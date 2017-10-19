Arşivde Tarihe Göre Arama Yap

Karslı öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Koordinasyon Genel Müdürlüğünce 81 ilde hayata geçirilen "Şehirler ve Kültürler-Yörelerimiz" Projesi kapsamında, Ağrı'nın tarihi mekanlarını gezdi.

Kars'tan Ağrı'ya gelen gençlik kafilesi, ilk olarak Osmanlı mimarisinin seçkin örneklerinden İshak Paşa Sarayı'nı gezdi.

Kafileye, Kağızman Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Alaaddin Karagöl ile Doğubayazıt Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Sevgi Lordoğlu rehberlik yaptı.

Tarihi sarayın bölümlerini tek tek gezen gençler, daha sonra sırasıyla Ahmed-i Hani Türbesi, Ahmed-i Hani Kent Müzesi ve Eski Doğubayazıt Evi'ni ziyaret etti.

Müzede aslına uygun olarak sergilenen objeler ve insan figürlerine hayran kalan gençler, bölgenin önemli değerlerinden İslam mutasavvıfı Ahmed-i Hani'nin hayatı ve eserleri hakkında bilgiler edindi.

Karagöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tür gezilerin, gençlerle ecdat arasında bir köprü oluşturduğunu vurguladı.

Karagöl, "Bakanlığımızın projesi kapsamında ecdadımızın bizlere emanet ettiği tarihi değerleri yakından tanımak amacıyla böyle bir gezi düzenledik. Gençlerle ecdat arasında bir köprü oluşturan bu tür geziler ile amacımız, tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkan gençler yetiştirmek. Doğubayazıt gerçekten tarihi zenginliklere sahip güzel bir şehir. Yörenin 3 bin yıllık tarihine ışık tutan buradaki eserleri mutlaka herkes görmeli." dedi.

Lordoğlu ise İshak Paşa Sarayı ve çevresindeki tarihi yapıların, yılın her mevsimi ziyaretçi akınına uğradığına dikkat çekti.

Yurt içi ve yurt dışından birçok ziyaretçinin bölgenin kültürel zenginliğini yakından görmek için ilçeye geldiğini belirten Lordoğlu, "Zamanın şartları düşünüldüğünde, yapımı herkesi şaşırtan bu eserleri gelecek nesillere aktarmak en öncelikli görevimiz. Dolayısıyla bu tür gezileri sık sık yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

19 Ekim 2017 , Perşembe

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