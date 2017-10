TÜGVA Ağrı İl Temsilciliği açıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İsmail Emanet, "Ülke olarak dünya sahnesinde daha etkili olabilmek için, ülkemizi daha iyi bir noktaya taşıyabilmek için gençlerimizi en iyi bir şekilde yetiştirmemiz lazım." dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ağrı İl Temsilciliğinin açılışı yapıldı. Kent merkezindeki Abide Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan Ağrı Valisi Süleyman Elban, insanlar arasında en değerli olanların, gelecek nesillere hazırlanan, ülkeyi yönetecek, siyasetine, ekonomisine, ticaretine yön verecek gençler olduğunu belirtti.

Her devlet, millet ve ülkenin iddiasının donanımlı, şahsiyetli, geleceğe emin adımlarla yürüyebilen bir gençlik yetiştirmek olduğunu ifade eden Elban, "Devletimizin de aslında anayasal zorunluluğu budur. Ama tek başına devletin bunları sağlayabilmesi, yetişebilmesi her zaman mümkün olmayabilir. Her devlet ve ülke için bu geçerlidir. Bu eksikliği giderebilecek, sağlayabilecek çok kıymetli kurumlara, gönül insanına ve neferlere ihtiyaç var. Ülkemizde özellikle son dönemlerde bu açığı kapatmak ve gençlerimizi geleceğe bu mana da hazırlamak üzere faaliyet gösteren kurumların başında da TÜGVA geliyor. Çok süratli bir şekilde de bu sorumluluğu üstlendi ve ülkemizin her ilinde bir şekilde teşkilatlandı." dedi.

TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet ise TÜGVA'nın kurulduğu ilk günden itibaren ortaokuldan liseye, üniversiteden çalışan gençlere, toplumun tüm kesimlerine her alanda hizmet etmeyi sürdürdüğünü söyledi.

Ülkenin 81 il ve 256 ilçesinde gençlerle buluştuklarını anımsatan Emanet, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin buluşacakları, kültür ve sanat etkinliklerine katılacağı, kendini geliştireceği, dostluklar ve arkadaşlıklar edineceği güzel mekanlar sunuyoruz. Üniversite yurtçuluğunda da 40 ilde, 60 yurtta da iki sene gibi kısa yurtçuluk geçmişi olmasına rağmen Türkiye'nin her yerinde gençlerimize hizmet ediyoruz. Bu kadar kısa sürede bu kadar büyümenin arkasındaki en büyük anahtarı da gençler olarak görüyoruz. Artık ülke olarak çok daha farklı bir vizyona, dünya sahnesinde her geçen Gün daha önemli bir role soyunuyoruz. Tabii bu hayalleri gerçekleştirebilmek için bizlerin en önemli gücü gençlerden geliyor. Gelişmiş ülkelere baktığınızda görüyorsunuz ki en önemli etkenleri sahip olduğu yeraltı kaynakları değil, gelişmiş yetişmiş insan kaynaklarıdır. Bizde ülke olarak dünya sahnesinde daha etkili olabilmek için, ülkemizi daha iyi bir noktaya taşıyabilmek için gençlerimizi en iyi bir şekilde yetiştirmemiz lazım."

TÜGVA Ağrı Temsilcisi Abdurrahman Erim de ülkenin gençlerine spor, kültür, bilim, ahlak ve maneviyat alanlarında destek olup hedeflerine ulaşabilmeleri için katkı sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Törene, AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın, Belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

19 Ekim 2017 , Perşembe

