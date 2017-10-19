Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Doğubayazıt Kaymakamlığı önünde Atatürk büstüne çelenk sunumuyla başlayan tören, Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ulaş Akhan'ın muhtarları ma

Ulaş Akhan, daha sonra kaymakamlık tarafından düzenlenen yemekli toplantıda muhtarlarla bir araya geldi.

Akhan, burada yaptığı konuşmada, ilçede devam eden yatırım ve hizmetler konusunda muhtarları bilgilendirdi.

Hem belediye hem de kaymakamlık olarak ilçede hizmetlerin devam ettiğini anlatan Akhan, "Devletimizin de desteğiyle şehir merkezi ve köylerimizde çok ciddi çalışmalar yapılmakta. Özellikle altyapı çalışmalarımızı daha da geliştirme noktasında gayret sarfetmekteyiz. Altyapı çalışmalarının akabinde asfaltlama çalışmalarımıza da hız vereceğiz. Şu anda bütün mahallelerimizin ana servis güzergahlarının asfaltlanması için ihalelerimizi gerçekleştirdik. Bu kapsamda, geçtiğimiz günlerde Büyük Ağrı Mahallesi'nden başlattığımız asfaltlama çalışmalarımız, Sanayi, İshakpaşa ve Ahmed-i Hani mahalleleriyle devam edecek." dedi.

Kaymakamlık tarafından köylerde yapılan çalışmaların da devam ettiğini vurgulayan Akhan, şöyle devam etti:

"Köy yollarımızın da iyileştirme ve asfaltlama çalışmaları devam ediyor. En son Suluçem grup yolunun 22 kilometrelik aşınma tabakasını gerçekleştirdik. Şimdi de inşallah Esnemez, Binkaya ve Ayrancı köy grubunda Asfalt çalışması yapıyoruz. Önümüzdeki sene itibariyle de Gürbulak Sınır Kapısı tarafında bulunan köy grup yollarında asfalt çalışması başlatacağız. Çalışmaların sona ermesiyle inşallah sıcak asfaltı yapılmayan köy grup yolumuz kalmayacak. Su ile ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Şu anda proje çalışmalarımız tamamlanma aşamasında."

Program, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Metin Gezer, AK Parti İlçe Başkanı Nebahat Öner, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Efe, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Ergül, Şoförler Odası Başkanı Fahrettin Tanrıkulu ve muhtarlar katıldı.

19 Ekim 2017 , Perşembe

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