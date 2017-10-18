MUKAYESELİ İSLAM VE BATI MEDENİYETİ

İslam hukukunda hak ve hürriyetler mefhumu her şey zıddıyla bilinir kaidesi ile batı medeniyeti ile mukayeseli bir şekilde arz etmeğe çalışacağım.

İnsana saygı,insanın hak ve hürriyetlerine saygıyla ve hiçbir fark gözetmeksizin hukukun kaidelerini bütün insanlara eşit olarak tatbik etmekle mümkündür.İlmi kaynaklar ve yaşanan tarih bize gösteriyor ki İslam hukukunun gelmesiyle daha önce var olan insana karşı vahşi hükümler ortadan kaldırılmıştır.Aristo’nun insanlar iki grup halinde doğarlar birisi hizmet edilenler yani hürler, diğeri ise hizmet edenler yani hizmetçiler ve köleler sözünden ilham alan batı medeniyeti yerine insanı Ahsen-i takvim suretinde yaratılmış ve yeryüzünde Allah’ın halifesi mükerrem bir mahluk olarak gören İslam medeniyeti tesis edilmiştir.

Hürriyetin beşiği olarak görülen İngiltere’de 1215 tarihli Magna Carta’nın ilanı ile hürriyetten bahs edilmeye başlanmıştır. Bu da hürriyetin tespiti için değil sadece iktidar ile halk, soylular ile din adamları arasında dengeyi sağlamak için kabul edilmiştir. Batı tarafından tarihin hak ve hürriyetler alanında ilk yazılı metni olarak görülen bu metne mukabil bundan nerdeyse 600 yıl önce peygamberimiz zamanında Medine Site Devletinin anayasası hükmünde olan Medine Anayasasında değil insanların develerin bile hakkının korunması gerektiği açıkça ve yazılı olarak vurgulanmıştır.

İngiltere’de 16.asra kadar kadının İncil’e el vurmasına izin verilmemesi,1805 tarihine kadar isteyen erkeğin karısını yarım şilin karşılığında satabildiği bir vaka. Elbette bu görüşlerin menbaı batı medeniyet inancına göre kadının lanetli olduğudur. İslamiyet bu görüşü reddetmiş anne en muhterem varlık anne şefkati ise en yüksek hakikat olduğunu ilan etmiş 1400 yıllık İslam tarihi boyunca kalplere, ruhlara tespit etmek suretiyle bilfiil tatbik etmiştir.

Amerika da durum daha vahimdir.18.yüz yıla kadar bütün Amerika halkı İngilizlerin kölesi durumundadır.18.yüz yıldan 1970’lere kadar zenciler adamdan sayılmadığı ve halen sistematik bir Kızılderili soykırımı söz konusudur.

Bizim medeniyet anlayışımıza göre insan mükerremdir, Allah’ın muhatabı ve en üstün varlıktır.Bizim medeniyet anlayışımız değil insana bütün varlıklara bir değer atfetmektedir.Burada bir hadiseyi nakledeyim; Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) Mekke’yi feth ederken İslam Orduları dört bir yandan Mekke’ye girerler,Hz. Ebubekir’in babası Ebu Kuhafe henüz Müslüman olmamış,gözleri ise görmemektedir.Hizmetçisine elimi tut bana Müslümanların Mekke’ye girişlerindeki ahvali anlat der. Hizmetçisi ise der ki; ordu Mekke’ye girerken yavruları olan bir köpek gördüler annelerini emiyorlardı komutan bir askeri köpek ve yavrularına zarar gelmesin diye başına dikti diye anlattı bunun üzerine Ebu Kuhafe bu din haktır dedi.

Bizim medeniyet anlayışımızda Yaratılanı Yaratandan ötürü sevmek vardır. İslam medeniyetine göre hayatın doğuştan bir hakkı vardır batı medeniyetinde ise kim kuvvetli ise o haklıdır inancı vardır.İslam Medeniyeti ise kuvvet hakta olmalı hak kuvvette olmamalı der zulmü keser adaleti temin eder.Evet İslam medeniyeti ve ihtiva ettiği hakikatler bütün insanlığa rahmettir.İslam’ın hakikatlerinin haricinde siz ne kadar hak ve hürriyetlerle alakalı kanun çıkarırsanız çıkarın felsefesi hakka ve hürriyete tecavüz ve kuvvetlilikte haklılık olan bir sistemde insan hak ve hürriyetlerini koruyamazsınız.

18 Ekim 2017 , Çarşamba

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