Kaçakların İstanbul hayali Erzincan'da son buldu

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yerleşim alanına terk edilen yolcu otobüsünde yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen çoğu Afganistanlı 171 yabancı uyruklu yakalandı.

Muhabirin edindiği bilgiye göre, 45 TG 971 plakalı yolcu otobüsü sürücüsü tarafından Fatih Mahallesi'nde terk edildi. Otobüsten inen yolculardan şüphelenen çevredeki vatandaşlar durumu Üzümlü İlçe Emniyet Amirliğine bildirdi.

Polis ekipleri, yerleşim alanında terk edilen otobüste incelemelerde bulundu. Sürücüsünün kaçtığı öğrenilen 46 yolcu kapasiteli otobüste, çoğu Afganistanlı olmak üzere Pakistan, Kamerun ve Gine uyruklu, 42'si çocuk, 18'i kadın 171 kişinin bulunduğu belirlendi.

Ekipler, kapasitesinden fazla yolcu bindirilen otobüstekilerin kimliklerini belirlemede uzun süre zorluk çekti. Yardım için jandarma ekipleri de bölgeye çAğrıldı.

Otobüsün bulunduğu alanda güvenliğin sağlanmasının ardından Üzümlü Belediyesince tahsis edilen otobüslere bindirilen yabancı uyruklular kimlik kaydı, Sağlık taraması ve ihtiyaçlarının karşılanması için Üzümlü Kapalı Spor Salonuna götürüldü. Hamile olduğu öğrenilen ve rahatsızlanan bir kadın, sağlık ekiplerince Üzümlü İlçe Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için otobüste parmak izi tespit çalışması yaptı.

- İstanbul yerine Erzincan'a getirilmişler

Yabancı uyrukluların, İran üzerinden Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine geçip oradan da İstanbul'a gitmeye çalıştıkları öğrenildi.

Türkçe bilen Afgan asıllı Halid Talha, otobüs şoförünün çevredeki vatandaşların şüpheli bakışlarından endişe ettiğini, bunun üzerine aracı park ederek yolculara İstanbul'a geldiklerini, eşyalarını alıp inmeleri gerektiğini söylediğini aktardı. Şoförün daha sonra otobüsün anahtarını alarak hızla uzaklaştığını belirten Talha, yolculuk için kişi başı bin ile 2 bin dolar ödendiğini, kendisinin de bin 200 dolar karşılığı Türkiye'ye getirildiğini kaydetti.

14 Ekim 2017 , Cumartesi

Bu haber toplam 25 defa okundu.

YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.