Ağrı'da 2017 Yılı Mahalli At Yarışları koşuldu

Ağrı Valiliği tarafından 2017 Yılı Mahalli at Yarışları düzenlendi.

Ağrı'da düzenlenen 2017 Yılı Mahalli At Yarışları, TRT Park Alanında koşuldu.

Ağrı Valisi Süleyman Elban, yarışların açılışında yaptığı konuşmada, kentte yapılan etkinliklerin toplumun tüm kesimlerini içine alacak şekilde yapılmasından yana olduklarını belirterek, "Hem spor anlamında hem de kültürel anlamda tüm etkinliklerin yapılması ve herkesin bu etkinliklerde olmasından yanayız. Bu yarışların kazasız belasız sonuçlanmasını ve zevkli bir yarış izlemeyi temenni ediyorum. Tüm yarışmacılara başarılar diliyorum." dedi.

Ağrı Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan Engin ise kentte 1950 yılından bu yana geleneksel olarak mahalli at yarışlarının yapıldığını söyledi.

Safkan Arap atlarının neslini ıslah etmek istediklerini dile getiren Engin, şöyle konuştu:

"Amacımız, ata sporu olan atçılığı geliştirmek ve halkımızın at sporlarını sevmesini sağlamak. Aynı zamanda da mahalli at yarışlarının bölgesel olarak geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamaktır. Kentte 30'a yakın safkan Arap atı bulunmakta ve 10'u damızlık olarak kullanılmaktadır. Bu yıl 4 tay kimliklendirilmiştir. Bugün, Gaziler Kupası Koşusu, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Kupası Koşusu, Valilik Kupası Koşusu ve 15 Temmuz Şehitleri Kupası Koşusu olmak üzere 4 katagoride gerçekleştirilecek."

Konuşmaların ardından yapılan yarış sonunda Gaziler Kupası Koşusu birincisi Mis Erciş isimli atın sahibi Tevfik Can, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Kupası Koşusunun birincisi Gökdere isimli atın sahibi Emre Dönmez, Valilik Kupası Koşusunun birincisi Tuncagün isimli atın sahibi Mehmet Sait Sekin ve 15 Temmuz Şehitleri Kupası Koşusunun birincisi ise Ufukakay isimli atın sahibi Süleyman Kaya oldu.

Kategorilerinde dereceye girenlere kupa verilirken, birincilere de para ödülü dağıtıldı.

Yarışları, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Tunay Pulça, Eleşkirt Belediye Başkanı Sebahattin Sarı, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş da izledi.

9 Ekim 2017 , Pazartesi

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