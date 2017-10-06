Ağrı'da, balın tanıtımının yapılması ve üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla "1. Ağrı Bal Festivali" düzenlendi.

Belediye otoparkında, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce, Ağrı Arı Yetiştiriciliği Birliği ve Serhat Kalkınma Ajansının (SERKA) katkılarıyla bu yıl ilki düzenlenen festival, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Renkli görüntülere sahne olan festivalde müzik dinletisinin ardından folklor ekibi gösteri sundu.

Ağrı Valisi Süleyman Elban, burada yaptığı konuşmada, Ağrı'nın rakımı ve florasının yüksek olmasından dolayı arıcılığın fazla olduğunu söyledi.

Arıcılık sektörünün geliştirilmesi için böyle bir festival yaptıklarını anlatan Elban, Ağrı balında iddialı olduklarını dile getirdi.

Elban, Ağrı balının kaliteli olduğunu ve kentin ülkede önde gelen bal üretim alanları arasında yer aldığını ifade ederek, "Bu festival ile kaliteli balımızın olduğu konusunda da tanıtım yaparak sonraki yıllar da hem piyasaya arz edilen balın miktarını artırmak hem de bu işlerle uğraşan çiftçilerimizin kazancını artırmak hedefindeyiz." dedi.

- "Kent, arıcılık konusunda önemli potansiyele sahip"

Ağrı Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan Engin ise Ağrı'nın hem hayvan hem de bitkisel üretim varlığı açısından ülkenin önemli kentlerinden olduğunu söyledi.

Bitki çeşitliliği ve yaylaların çok olduğu kentte son yıllarda arıcılık ve bal üretiminde artış yaşandığını belirten Engin, "Ağrı gezginci arıcıların da yoğun olarak tercih ettiği iller arasındadır. Kent, zengin flora yapısı ve geniş çayır alanları ile arıcılık konusunda önemli potansiyele sahiptir." diye konuştu.

Engin, kentte yaklaşık 150 gezgin arıcı ve 219 yerli arıcı bulunduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Ağrı'da son beş yılda kovan sayımız 9 bin 850'den 19 bin 300'e, ürettiğimiz bal miktarımız ise 97 tondan 200 tona çıkmıştır. Bu süreçte arıcılara 373 bin lira destek ve hibe ödemesi yaptık. Festivaldeki amacımız hem Ağrı'da üretilen çiçek balını tanıtmak hem de coğrafi altyapının son derece uygun olmasına rağmen geçimini bu yolla sağlayacak çiftçi sayısını arttırmak."

- Arıcılar, festivalden memnun

Bal üreticisi Ebubekir Demir, kentte bal festivalin düzenlenmesinden mutlu olduklarını söyledi.

Festivalin, balın tanıtımına yarar sağlayacağına işaret eden Demir, "Gerçek balı tanımayan halkımıza gerçek balı tanıtmaya çalışıyoruz. Bal tedavi amaçlı kullanılan bir üründür. Ben de Kan Kanseri olan oğlumu arı ürünleri ile tedavi ettim. Balcılığa da bu sebepten dolayı başladım. Ailece balcılık yapıyoruz." diye konuştu.

Konuşmalar sonrası Elban ve beraberindekiler, 44 bal üreticisinin açtığı stantları gezdi.

Festivalde, petek ve süzme bal olmak üzere 2 kategoride düzenlenen yarışmada birincilik elde eden üreticilere tam, ikinciye yarım ve üçüncüye ise çeyrek Altın armağan edildi.

Katılımcılara bal ikram edilen festivale, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Hamur Belediye Başkanı Cezmi Ergül, AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

6 Ekim 2017 , Cuma

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