Acılı Baba, Bu İhmalkarlığın Peşini Bırakmayacağız

Bizim canımız yandı başka ailelerin evine ateş düşmesin diye bu olayda ihmali olan herkes hakkında yasal işlemlerin gerçekleşmesi için gereken bütün hukuki süreçleri başlatacağız.

Meryem AYDIN - Geçtiğimiz günlerde okul çıkışı evine giderken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden M. P'nin ailesine Güncel Medya Ajansımızın yaptığı başsağlığı ziyaretinde acılı baba Nihat Polat bir takım açıklamalarda bulundu; kızımın hayatını kaybetmesine sebep olan bu direkte elektrk kaçağı olduğuna dair defalarca mahalle sakinleri tarafından ihbar e şikayet yapılmasına rağmen maalesef bir önlem alınamamıştır. Bu yüzden bugün bizim ocağımıza ateş düştü. Başka insanların canı yanmasın ve kimse bizim yaşadığımız acıyı çekmesin diye biz bu işin peşini bırakmayacağız. Kızımızın canına mal olan bu olayda kimin veya kimlerin ihmali varsa ceza almalarını sağlamak için gereken hukuki süreci başlatacağız. Baba N.P bugün başımıza gelen bu felaketin başka kimsenin başına gelmemesi için yasal bütün yollara başvuracağız. Eğer ilgili elektrik dağıtım firması 100. yıl mahallesinin elektrik direk ve trafolarında gereken bakım ve önlemleri almasa Allah korusun bu tür vakalar daha çok yaşanır. Buradan ajansınızın aracılığı ile Sayın Valimize ve tüm yetkililere sesleniyoruz. Lütfen özellikle her kış mahalle sakinleri olarak yaşadığımız elektrik kesintilerine şimdiden bir önlem alınsın. Her sokakta tehlike saçan direklere çıplak kablolara ve kapısı açık trafolara bir çözüm bulunsun.

6 Ekim 2017 , Cuma

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