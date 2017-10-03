Ağrı'daki parke üretim tesisi seri üretime geçti

İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan parke üretim tesisi seri üretime başladı.

Merkeze bağlı Yolugüzel köyünde bulunan tesiste, günde ortalama 750 metrekare kilitli ya da kilitsiz parke taşı üretiliyor.

Ağrı Valisi Süleyman Elban, gazetecilere yaptığı açıklamada, parke üretim tesisinin kırsal altyapı çalışmaları için önemine dikkat çekerek, "Belirlenen program dahilinde köy yolları yakın zamanda parkelenecektir." dedi.

Parke taşları ile köylerin çehresinin değişeceğini aktaran Elban, şöyle konuştu:

"Köylerimizdeki en büyük sıkıntı olan çamur ve kir ortadan kalkacak. Köylerimiz daha estetik bir görünüm kazanmasının yanında, temiz bir alana sahip olacak. Ayrıca parkemizi kendi tesisimizde ürettiğimiz için ekonomik anlamda ciddi bir kazanç elde edeceğiz. Çünkü bu hizmet hızı ve zamandan tasarruf noktasında bize büyük kolaylıklar sağlayacak. Parke tesisimiz vatandaşlarımıza ve ilimize hayırlı olsun."

İl Özel İdare Genel Sekreteri Erhan Tenekeci ise yapımına geçen sene başlanılan tesisin seri üretime başladığını anımsattı.

Tam donanımlı olan tesiste kilitli ya da kilitsiz parke taşı üretildiğini anlatan Tenekeci, "Ayrıca tesisimiz hidrolik sistem orta basınçlı hidrolik valflerle donatılmış olup 6 hidrolik pompa ile besleniyor. İstenildiğinde ikiden fazla pompanın debisi aynı silindire gönderilerek üretim maksimum debiye çıkarılabiliyor." diye konuştu.

3 Ekim 2017 , Salı

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