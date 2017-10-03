Doğu'da meralar suya kavuştu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaz boyunca kuraklıkla mücadele eden besiciler, beklenen yağmurun gelmesiyle sulak alan ve meralara akın etti.

Bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık, Ağrı ve çevresinde yerini sağanak yağışa bıraktı.

Yörede besicilik yapan köylüler, yağmurla birlikte hayvanlarını meralara çıkarmaya başladı.

Doğubayazıt İlçe Tarım Müdürü Kasım Dimen, yaptığı açıklamada, Ağrı ve çevresinin Türkiye'nin en önemli hayvancılık merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Bölgemiz iklim koşulları ve coğrafi konumu itibariyle ülkede hayvancılığa müsait alanların başında geldiğini dile getiren Dimen, "Özellikle yüksek kesimlerimizde yer alan köylerimizin tamamına yakını geçimini besicilikten sağlıyor. Yaz mevsimi boyunca bölgeye yağmur yağmaması kuraklığa neden oldu. Çok şükür sonbaharın gelmesiyle birlikte yağmura kavuştuk. Besicilerimiz, hayvanlarını tekrar meralara çıkarmaya başladı." diye konuştu.

Besicilerden İsmet İnak ise, bölgeye yaklaşık 5 Ay yağmur yağmadığını söyledi.

Balık Gölü çevresinde kuraklık yaşandığını anlatan İnak, "Yaz boyunca kuruyan otlar nedeniyle hayvanlarımızı besleyemez hale geldik. Kışa hazırlık içinde çevre illerden mecburen ot ve yem satın aldık. Çok şükür uzun süredir beklediğimiz yağmur geldi. Meralarımızda otlar tekrar yeşermeye başladı. Yağmurla birlikte hayvanlarımız doğal besin kaynaklarına kavuştu." ifadelerini kullandı.

3 Ekim 2017 , Salı

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