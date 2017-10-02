AK Parti Doğubayazıt ilçe Kongresi yapıldı

AK Parti Doğubayazıt İlçe Kongresi'nde ilçe başkanlığına mevcut Başkan Nebahat Öner yeniden seçildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılan kongrede konuşan Öner, partililere teşekkür ederek, "Bizler AK Partililer olarak vatandaşlarımıza hizmet etmek için elimizi taşın altına koyduk. Ülkemizin kalkınması, adaletsizliğin giderilmesi, ülkemizin refahı ve huzuru siyasetimizin tek hedefidir." dedi.

AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın ise Doğubayazıt'ın çok değerli kadim bir şehir olduğunu söyledi.

Aydın, "Doğubayazıt, Ahmed-i Hani'nin ve seyitlerin yaşadığı çok değerli bir memlekettir. Buradaki yönetimimiz ile birlikte Doğubayazıt'ta çıtayı daha da yukarılara çekerek 2023 hedeflerimize Allah'ın izniyle ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Kongreye, Hamur Belediye Başkanı Cezmi Ergül, partililer ve vatandaşlar katıldı.

2 Ekim 2017 , Pazartesi

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