AK Parti Ağrı yeni il yönetimi belirlendi

AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın, il yönetim kurulunu açıkladı.

AK Parti Genel Merkezi tarafından Ağrı İl Başkanlığı görevine atanan Aydın, parti binasında düzenlenen tanıtım toplantısında, yeni yönetim kurulu üyelearini tanıttı.

Aydın, burada yaptığı konuşmada, il yönetim kuruluna yaklaşık 75 kişinin başvuru yaptığını söyledi.

Müracaat eden herkesin çok değerli olduğunu ifade eden Aydın, "Gönül isterdi ki bütün arkadaşları yönetime almak. Son yapılan değişiklikle birlikte 30+15 olmak üzere toplam 45 kişi görev yapacak." dedi.

Listede yer almayan kişilere de farklı görevler vereceklerini anlatan Aydın, şöyle konuştu:

"Diğer arkadaşlarımızı hiçbir şekilde dışarıda bırakmayacağız. O arkadaşlarımızı da komisyonlarda değerlendireceğiz. Bu liste oluşturulurken toplumun her kesiminden almaya çalıştık. Herkesin kendisini burada bulabileceği bir temsilliyet noktasında hareket ettik. Bu listeyi oluştururken önceki dönem ve mevcut milletvekilimiz ile istişareler ettik. Genel merkezimiz, kanaat önderleri, Aile büyükleri ile istişaremiz oldu. Bizden önce görev yapmış siyasetçi ve sivil toplum kuruluşları ile de istişaremiz oldu. Toplumun tümünü kapsayıcı, kuşatıcı ve toparlayıcı bir liste oluşturmaya çalıştık. İnanıyorum ki görev alan arkadaşlar en iyi şekilde görevlerini yapacaklardır."

Yapılan konuşmaların ardından, AK Parti Ağrı İl Başkanlığının yeni yönetiminin tanıtımı yapıldı.

Ağrı AK Parti İl yönetim kurulu üyeleri

Rıdvan Baybars, Nesim Deniz, Sedat Özmen, Mustafa Gürtekin, Mehmet Alpaslan, Kübra Taştan, Mehmet Nuri Ünsal, Ramazan Çeçen, İsmet Taşdemir, Resul Selçuk, Mehmet Emin Yerlikaya, Yüksel Çelik, Lütfi Gökbakan, Özlem Aslan, Mehmet Tanışman, Mehmet Nuri Yıldız, Arif Yıldıray Hatunoğlu, Tuğba Acar, Serpil Turung, Ahmet Çiçek, Mehmet Karhan, Nizamettin Güzel, İbrahim Daşdemir, Naim Alpaslan, Nihat Yıldırım, Muhammet Kocabay, Haydar Çeri, Mehmet Halim Oğur, Mehmet Güzel.

29 Eylül 2017 , Cuma

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