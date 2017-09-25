Ahmed-i Hani Kent Müzesi'ne ziyaretçi ilgisi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde geçen Ay açılan, İslam alimi Ahmed-i Hani'nin hayatının ve yörenin 3 bin yıllık tarihinin anlatıldığı müze ile Eski Doğubayazıt Evi'ni 5 bin kişi gezdi.

Doğunun 3 bin yıllık tarihine ışık tutan ve bu yıl ağustos ayının ilk haftasında Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın katılımıyla Doğubayazıt ilçesinde açılan Ahmed-i Hani Kent Müzesi ve Eski Doğubayazıt Evi, açıldıkları günden biri yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Doğubayazıt Kaymakamlığınca Serhat Kalkınma Ajansı ve İl Özel İdaresinin finansman desteğiyle ilçenin hakim noktasına inşa edilen her iki yapı, filozof, tarihçi ve İslam mutasavvıfı Ahmed-i Hani'nin eserlerini ve yaşantısını ziyaretçilerle buluşturuyor.

Konumu itibarıyla İshak Paşa Sarayı, Beyazıt Camisi ve Urartu Kalesi'ni gören Ahmed-i Hani Kent Müzesi ve Eski Doğubayazıt Evi, yerli ile yabancı ziyaretçilerine yörenin gelenek ve göreneklerini de tanıma fırsatı sunuyor. Müze, yörenin tarihi dokusuna uygun mimari yapısıyla dikkati çekiyor.

Doğubayazıt Kaymakamı Ulaş Akhan, yaptığı açıklamada, Ahmed-i Hani Kent Müzesi ve Eski Doğubayazıt Evi'nin açıldıktan sonra yaklaşık 5 bin ziyaretçi ağırladığını anımsattı.

Müze ve söz konusu evin kısa sürede yerli ile yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldiğini belirten Akhan, "Eylül ayı da çok şükür ilçemiz turizmi açısından bereketli. İlçemizdeki diğer tarihi değerlerimize alternatif olan Ahmed-i Hani Kent Müzesi ve Eski Doğubayazıt Evi, daha ilk ayından itibaren turizm potansiyelimizi önemli ölçüde artırdı." dedi.

Akhan, bölge turizmine kazandırılan bu mekanların şimdiden yoğun ilgiyle karşılaştığını vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Bölgeye gelen birçok yerli ve yabancı turist hem birbirine çok yakın konumda bulunan tarihi mekanlarımızı geziyor hem de doğu kültürünü müzemiz sayesinde yakından tanıma fırsatı buluyor. Müzede aslına uygun olarak sergilenen objeler ve insan figürleri, bölgemizin önemli değerlerinden Ahmed-i Hani'nin eserlerini ve 3 bin yıllık gelenek göreneklerimizi gelecek nesillere aktarıyor."

- "Mumyalanmış insan figürlerine hayran kaldık"

Müzeyi ailesiyle gezen Mustafa Şimşek, yapının konumu itibarıyla önemli bir tepede olduğunu söyledi.

Arkadaşlarının tavsiyesi üzerine müzeyi gezmeye geldiğini anlatan Şimşek, "Çocuklarımızla yöresel tarihimizi daha yakından incelemek için buraya geldik. Özellikle mumyalanmış insan figürlerine hayran kaldık. Ayrıca müzenin dışı da en az içi kadar güzel. Müzenin bahçesine çıktığınızda İshak Paşa Sarayı, Beyazıt Camisi ve Urartu Kalesi'ni aynı anda görebiliyorsunuz." dedi.

Ziyaretçi Fatma Akkuş da Ahmed-i Hani Kent Müzesi ve Eski Doğubayazıt Evi'nin, 3 bin yıllık yöre kültürünü gençlere aktaran değerli yapılar olduğunu ifade ederek, "Bu yörenin insanıyız ama inanın bu müze sayesinde bilmediğimiz daha birçok gelenek ve göreneklerimizin olduğunu öğrendik. 3 bin yıl önceye dayanan kültürümüzü biz gençlere aktaran bu değerli yapılar, bölgemizin tanıtımından öte ülke turizmine de katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

25 Eylül 2017 , Pazartesi

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