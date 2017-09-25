Doğu ve Güneydoğu Bölge Baro Başkanları Toplantısı, Ağrı Barosunun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Baroları Dönem Sözcüsü Ağrı Baro Başkanı Avukat Ali Artuk, bir otelde düzenlenen toplantıda, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKYB) yapacağı referandumun son dönemin en önemli gündem maddelerinden birini oluşturduğunu söyledi.

IKBY ile Türkiye arasında bu denli husumeti gerektirecek hiçbir hadise bulunmadığını savunan Artuk, referandumdan evet çıkmasıyla, bağımsız bir devletin kurulmasının birbirinden ayrı şeyler olduğunu kaydetti.

Artuk, Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet Tüysüz'e yönelik Viranşehir Adliyesinde polisler tarafından sözlü ve fiziki saldırı iddiasıyla ilgili olarak da bölge baroları olarak konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti.

25 Eylül 2017 , Pazartesi

Bu haber toplam 29 defa okundu.

YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.