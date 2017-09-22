Milletvekili Gökçe Hastane için Sağlık Bakanı ile görüştü

Ak Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, yapımı devam eden Ağrı Devlet Hastanesinin sürecinin hızlandırılması ve doktor sorunlarının çözümü için Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ı ziyaret ederek, Ağrı Devlet Hastanesinin durumunu aktardı.

Görüşme sonrasında Sağlık Bakanlığının yüklenici firma ile toplantı kararı aldığını söyleyen Gökçe "Sayın Bakanımıza Ağrı Devlet Hastanesindeki süreci tüm ayrıntıları ile aktardım. Kendisi bakanlığın mali sorununun olmadığını ve hastanenin ödeneğinin hazır olduğunu söyleyerek, yüklenici firmadan kaynaklanan bazı sorunların olduğunu belirtti. Bugün firma yetkilileri ve bakanlık bürokratları ile bir araya gelerek hastanenin durumunu görüşüp, nasıl bir yol izleneceğine bakanlık düzeyinde karar verilecektir” dedi.

Firma sözleşmesinin fesih edilmesinin süreci uzatacağını söyleyen Gökçe, şöyle devam etti:

"Şu anda yaşanan sorun yüklenici firmanın yaşattığı bir sorun. Şu şartlarda sözleşmenin fesih edilmesi durumunda yeniden ihale süreci ve benzeri sebeplerle, hastanenin teslim süreci uzayacaktır. Zaten fiilen bazı yaptırımlar uygulanmaktadır. Bunun için Bakanlığımız ile yetkili firma arasındaki toplantının sonucu önemlidir."

Doğuda doktorların daha uzun süre kalmaları konusu gündeme geldiğini anlatan Gökçe "Ağrı’da doktorların kalma süresi çok kısa. Kimisi özel hastaneye geçiş yapıyor, kimisi çalışma süresi dolunca tayin istiyor. Biz doktorları uzun süre tutmanın yollarını konuştuk. Başta zorunlu çalışma sürelerinin arttırılması, özlük haklarında iyileştirmesi gibi bazı hususlar üzerinde bakanlığın çalışmaları olduğunu söyledi. Olumlu bir görüşme oldu. Sayın Bakanımızı bu vesile ile Ağrı’ya davet ettim” dedi.

22 Eylül 2017 , Cuma

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