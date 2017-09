Doğubayazıt Belediye Başkan Vekili Akhan çalışmaları anlattı

Doğubayazıt Belediye Başkan Vekili ve Kaymakamı Ulaş Akhan, "40 milyon lira İller Bankasından, 10 milyon lira da belediyenin kendi kaynaklarından gelmesine rağmen maalesef bizden önceki yönetim bu parayı ilçe halkımız için kullanmamış. Üstelik hiçbir şey

Akhan, belediyenin bütçesi ve ilçede devam eden yatırımların ele alınması amacıyla belediye hizmet binasında, AK Parti Doğubayazıt İlçe Başkanı Nebahat Öner ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla toplantı düzenledi.

Akhan, burada yaptığı konuşmada, belediyeye her yıl 50 milyon lira kaynak gelmesine rağmen kendilerinden önceki yönetimin ilçeye hiçbir yatırım yapmadığını ifade etti.

Eski belediye yönetimini eleştiren Akhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"40 milyon lira İller Bankasından, 10 milyon lira da belediyenin kendi kaynaklarından gelmesine rağmen maalesef bizden önceki yönetim bu parayı ilçe halkımız için kullanmamış. Üstelik hiçbir şey yapmadan üstüne bir de 40 milyon lira da borç yapmışlar. Bizim şu an ilçede devam eden yatırımlarımızın tutarı 40 milyon lirayı buluyor. Devraldığımız borcu da 35 milyon liraya indirdik. Ayrıca şu an belediyeye yeni kaynaklar bulmaya çalışıyoruz. Kaçak Su kullanımı ve imar sorununu da çözebilirsek her sene 50-60 kilometre Asfalt yol yapabilecek ek bir kaynağa sahip olacağız. Son olarak 12 milyon liraya asfalt, 11 milyon liraya da altyapı ihalesi yaptık, KDV'lerini de eklerseniz bunlar gerçekten ciddi paralar."

Akhan, altyapı ve yol haricinde de birçok projelerinin olduğunun altını çizerek, "Bölgenin en büyük Canlı hayvan pazarlarından birini ilçemize kazandırmaya çalışıyoruz. Yeni belediye binası ve katlı otopark projelerimiz de sırada bekliyor. Kimsenin şüphesi olmasın ilçemizi modernize etmek yolunda elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz, edeceğiz de. Yeter ki sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, siyasi parti temsilcilerimiz ve halkımızın gücünü arkamızda hissedelim." diye konuştu.

Yöredeki huzur ortamının önemine işaret eden Akhan, "Güven ve huzur ortamını birlikte inşa edelim. Hangi dinden, milletten, siyasi düşünceden olursanız olun bütün bu yatırımları size yapıyoruz. Yapılanları görmeyip ön yargıyla hareket ederseniz bu yatırımların hiçbiri gelecek nesillere kalmaz ve hepsi heba olur." ifadelerini kullandı.

22 Eylül 2017 , Cuma

